Еврокомиссия пересмотрела защитные меры на ввоз стальной продукции в ЕС

Согласно документам ЕК, по итогам пересмотра в список стран, которые поставляют в регион бесшовные трубы из нержавеющей стали, был добавлен Китай, поставки которого сверх установленной квоты (около 1,63 млн тонн до конца июня 2021 года) будут облагаться 25% пошлиной. В то же время из списка поставщиков труб большого диаметра, продукция сверх квоты которых облагается пошлиной, была удалена Турция, ОАЭ покинули список поставщиков стальных пустотелых профилей и некоторых видов сварных труб.

Как сообщалось, в 2019 году вступили в силу защитные мер по импорту металлопродукции в Евросоюз. ЕС ввело защитные меры в форме индивидуальных и глобальных тарифных квот для всех стран. После исчерпания квоты на импорт стальной продукции применяется пошлина в размере 25%. Защитные меры действуют три года, включая период действия предварительных мер, то есть по 30 июня 2021 года. Для каждой страны вводятся свои лимиты в виде поквартальной квоты, остальные объемы облагаются 25% пошлиной для всех стран.