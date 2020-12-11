Как Евросоюз может помочь президенту Молдавии Майе Санду

10 декабря Конституционный суд Молдавии утвердил избрание Санду на пост главы государства, ее инаугурация назначена на 24 декабря. Как именно может Евросоюз помочь новому президенту и что ожидает взамен?

Какие условия поддержки Молдавии выдвигает Евросоюз

Последние четыре года президентом Молдавии был Игорь Додон, известный своими пророссийскими взглядами. Санду же отстаивает более близкие отношения Кишинева с ЕС, но собирается сотрудничать и с РФ. Следует отметить, что для Брюсселя одной только проевропейской позиции недостаточно для углубления отношений. Поздравляя Санду с победой, руководители Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), подчеркивали, что результат выборов - это выбор граждан Молдавии в пользу борьбы с коррупцией и верховенства права.

"У Санду будет наша поддержка, если ей удастся претворить в действия, решения и законодательство то, что она говорила во время избирательной кампании", - отмечает источник DW в структурах ЕС, указывая прежде всего на борьбу с коррупцией. "Ведь в Молдавии коррупция - одна из огромных проблем", - добавляет он.

Финансовая поддержка Молдавии со стороны ЕС

После начала пандемии COVID-19 Евросоюз изменил цель выделения денег, предусмотренных на 2020 год для каждой из стран "Восточного партнерства", включая Молдавии. Теперь средства должны быть направлены на борьбу с коронавирусом и его последствиями. В пресс-службе Еврокомиссии DW сообщили, что с начала пандемии выделили Молдавии 108 млн евро. Из них 2,3 млн евро предусмотрены на средства индивидуальной защиты (например, с апреля по август ЕС передал стране 1,2 млн масок и 348 тысяч респираторов). Еще 5 млн евро - на поддержку системы здравоохранения. Остальные 101 млн - на преодоление экономических и социальных последствий пандемии.

Кроме этого, в ноябре ЕС выделил 50 млн евро макрофинансовой помощи из "коронавирусного пакета". Это кредит, который пойдет на поддержку платежного баланса Молдавии. Второй транш в размере 50 млн выделят, когда Кишинев выполнит шесть условий, в частности, примет закон, упрощающий уголовное наказание за контрабанду и уклонение от налогов.

Финансовая помощь на следующий год еще не утверждена. Для этого в ЕС должны принять долгосрочный бюджет на 2021-27 годы. "Для Молдавии будут определены достаточные ресурсы в рамках политических целей "Восточного партнерства" после 2020 года", - заявила официальный представитель Еврокомиссии Ана Писонеро и добавила, что они будут направлены также на поддержку планов реформ, выдвинутых Санду. "Условием нашей помощи остается решение существующих структурных вопросов, влияющих на судебную систему и банковский сектор, а также касающихся коррупции", - добавила она.

Евродепутат: ЕС должен помочь Молдавии и Санду уже сейчас