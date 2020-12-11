AstraZeneca проведет испытания комбинации своей вакцины со "Спутником V"

"Сегодня мы объявляем о программе клинических испытаний для оценки безопасности и иммуногенности комбинации AZD1222, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, и "Спутник V", разработанной Российским научно-исследовательским институтом Гамалеи", - говорится в сообщении AstraZeneca, распространенном в пятницу.

Для клинических испытаний будет открыт набор добровольцев в возрасте от 18 лет и старше.

В настоящее время AstraZeneca изучает возможности комбинации разных аденовирусных векторных вакцин, отмечается в заявлении. "Комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ", - сообщает компания.

Обе вакцины - AZD1222 и "Спутник V" - созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации и являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека, отмечают в AstraZeneca.

Компания подчеркивает, что сотрудничество по вакцинам имеет большое значение "для повышения в будущем доступности вакцинации за счет широкого портфеля препаратов".

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в свою очередь заявили о начале "новой главы сотрудничества в области вакцин". "Мы сделали предложение, и компания AstraZeneca приняла его", - говорится в Twitter производителя российской вакцины.

РФПИ в конце ноября предложил AstraZeneca скомбинировать вакцину их производства со "Спутником V". "В настоящее время вакцина AstraZeneca показала эффективность в 62%. Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать укол AZ со "Спутником V" для увеличения эффективности", - говорилось в сообщении.

Комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации, отмечают в фонде.

Вакцина "Спутник V" показала эффективность в 95% на 42 день испытаний.

В пятницу РФПИ также предложил поделиться технологией изготовления своей вакцины от коронавируса с зарубежными компаниями Sanofi и GSK.