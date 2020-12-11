В Латвии от Covid-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук

"Официальное заявление будет делать дочь режиссера, которая сейчас находится в Южной Корее. Но я могу сообщить, что в 01:20 ночи он скончался от осложнения COVID-19 в Латвии в больнице, где он находился", - сказал Манский.

Он уточнил, что 59-летний режиссер с 5 декабря перестал выходить на связь. "Сутки назад я подключился к этой истории, чтобы как-то его транспортировать в другую страну, но не успели", - добавил он.

Ким Ки Дук — лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей и обладатель множества других наград в области киноискусства.

«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля он получил за фильм «Пьета». Среди самых известных его фильмов - "Остров", "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", "Самаритянка", "Пустой дом", "Натянутая тетива".