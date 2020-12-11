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Катри Райк
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В Латвии от Covid-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук

5852462 18.04.2019 Film director and jury president Kim Ki-duk poses during the opening ceremony of the 41st International Film Festival in Moscow, Russia. Eugene Odinokov / Sputnik

ФОТО: Eugene Odinokov / Sputnik

Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса, сообщил "Интерфаксу" российский режиссер документального кино, продюсер Виталий Манский.

"Официальное заявление будет делать дочь режиссера, которая сейчас находится в Южной Корее. Но я могу сообщить, что в 01:20 ночи он скончался от осложнения COVID-19 в Латвии в больнице, где он находился", - сказал Манский.

Он уточнил, что 59-летний режиссер с 5 декабря перестал выходить на связь. "Сутки назад я подключился к этой истории, чтобы как-то его транспортировать в другую страну, но не успели", - добавил он.

Ким Ки Дук — лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей и обладатель множества других наград в области киноискусства.

«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля он получил за фильм «Пьета». Среди самых известных его фильмов -  "Остров", "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", "Самаритянка", "Пустой дом", "Натянутая тетива".

В середине нулевых Ким Ки Дук был одним из самых видных и скандальных авторов азиатского артхауса.

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