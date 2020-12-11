Ограничения могут продлиться дольше запланированного

По словам министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия), сейчас невозможно определенно сказать, будут ограничения действовать три недели или их продлят. А может быть, их станет еще больше: «Нам нужно посмотреть, что будет с коэффициентом заражаемости, какова ситуация в больницах. Информация поступает в текущем режиме».

С понедельника, 14 декабря, по всей Эстонии прерывается контактное обучение в школах. Поскольку речь идет не о продлении каникул, а о закрытии школ из-за медицинского кризиса, то учебный год этот шаг не удлинит. Министр образования Яак Ааб (Центристская партия) объяснил на вчерашней пресс-конференции правительства, что если бы это было продлением каникул, то эти дни пришлось бы компенсировать, например, в июне перед летними каникулами школьникам пришлось бы учиться дольше.

«Школы закрываются, поскольку мы смотрим на цифры. Это решение было принято с тяжелым сердцем. Надеемся, что сокращение контактов поможет восстановить нормальный процесс обучения с нового года. Я призываю всех оставаться дома, потерпеть до Рождества. Прошу всех проявить разумное мышление», - сказал Ааб.

Спортивные клубы закрываются только в Ида-Вирумаа

Обнародованная в среду правительством формулировка новых правил вызвала неразбериху в спортклубах: что точно разрешено, а что нет. По словам Кийка, спортклубам разрешены индивидуальные тренировки, чтобы каждый мог сам пойти потренироваться, то есть побегать в спортзале на ленте или что-то подобное. Разрешены и тренировки с наставником.

«Не разрешены групповые тренировки, которые придется проводить при помощи видео, как это многие делали весной. Также в 14 уездах, кроме Ида-Вирумаа, можно проводить совместные тренировки на улице в группах до 10 человек», - сказал министр.

Поскольку в Ида-Вирумаа коэффициент заражаемости по сравнению с остальной Эстонией значительно выше, там закрываются все спортклубы, запрещены и групповые тренировки на улице.

Находящийся в карантине премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) вчера участвовал в пресс-конференции правительства через видеомост. «Я слышал, что возникла серьезная полемика о том, почему церкви остались открытыми. В церквях действует обязанность 50-процентной заполняемости, правило 2+2, масочный режим и требование использовать дезинфицирующие средства. Церкви — это места, где люди получают духовную поддержку, укрепление душевного здоровья. Я предложил правительству сделать исключение для церквей», - сказал Ратас.

Больницы еще справляются

Кийк добавил, что правительство не посчитало правильным масштабное закрытие церквей, поскольку приближается период рождественских праздников, который очень важен для христиан: «В церквях в целом открытые помещения, где можно обеспечить рассеивание людей и движение воздуха».

Министр народонаселения Рийна Сольман («Отечество») добавила, что ситуация с распространением коронавируса пока не так критична, чтобы на весы было поставлено одно из основных прав человека — право на вероисповедание.

По словам Кийка, больницы пока справляются с ковидными пациентами, можно предлагать и плановое лечение.