Пт, 11.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Тартуская рыночная свинья Роози ждет к Рождеству новый костюм

Так тартуская свинка Роози выглядела в прошлом году.

ФОТО: Sa Eesti Maaelumuuseumid

Если в прошлом году талантливая команда Эстонского сельскохозяйственного музея нарядила свинью в форму курсанта Тартуского авиационного училища, то в этом году музей решил надеть на Роози что-то не менее впечатляющее. В субботу, 12 декабря, в 11 часов станет ясно, в чем на этот раз встретит Рождество талисман Тартуского рынка.

«Когда Рене Кийс, руководитель Tartu Turg AS, во второй половине 2019 года обратился к сельским музеям с идеей придумать костюм для свиньи Роози, мы сразу же за нее ухватились. Атрибуты летной формы замечательно смотрелись на свинье. В этом году мы вновь оденем Роози в костюм. 12 декабря на улице Кюйни в центре Тарту пройдет рождественская ярмарка под открытым небом, которая завершится в здании Тартуского рынка. К этому времени процесс облачения свинки в костюм будет завершен. Как именно будет выглядеть Роози, станет ясно в субботу в 11.00», - сказала Яне Саарнийт, руководитель отдела продаж и работы с клиентами Фонда сельских музеев Эстонии.

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