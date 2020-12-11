Тартуская рыночная свинья Роози ждет к Рождеству новый костюм

«Когда Рене Кийс, руководитель Tartu Turg AS, во второй половине 2019 года обратился к сельским музеям с идеей придумать костюм для свиньи Роози, мы сразу же за нее ухватились. Атрибуты летной формы замечательно смотрелись на свинье. В этом году мы вновь оденем Роози в костюм. 12 декабря на улице Кюйни в центре Тарту пройдет рождественская ярмарка под открытым небом, которая завершится в здании Тартуского рынка. К этому времени процесс облачения свинки в костюм будет завершен. Как именно будет выглядеть Роози, станет ясно в субботу в 11.00», - сказала Яне Саарнийт, руководитель отдела продаж и работы с клиентами Фонда сельских музеев Эстонии.