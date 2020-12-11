Оскандалившийся многодетный отец вновь вляпался в неприятности: теперь из-за наркотиков

- У Марко Таргамаа нашли почти девять граммов наркотиков
- Этого достаточно, чтобы многодетный отец сел в тюрьму
- По словам подсудимого, у него нет зависимости, он просто слабый человек
В ноябре на парковке Võru Maksimarket полицейские из службы быстрого реагирования обнаружили в автомобиле Маркко Таргамаа (35), печально прославившегося осенью прошлого года ограблением магазина в Хаанья, 8,9 граммов конопли. Из-за этого отец четверых детей может попасть в тюрьму. Маркко Таргамаа раскаивается и надеется на помощь Бога, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«Вернулся с работы на объекте, поел, сел в машину и должен был заскочить в магазин Maksimarket, а они следовали за мной на сером автобусе. Припарковался - и меня сразу схватили», - вспоминает Таргамаа момент его задержания 14 ноября около 21:00.
В его автомобиле было найдено почти девять граммов конопли, которые он днем ранее приобрел «в одном крупном городе». Если быть точным, то он купил аж десять граммов, но часть уже успел выкурить. «Конечно, это не было случайностью. Кто-то либо донес на меня, либо полицейские следили за дилером, у которого я купил наркотики: но откуда-то им точно было известно обо мне», - говорит Таргамаа, признавая, что теперь у него большие проблемы.
Тюрьма маячит на горизонте
Ситуацию осложняет то, что количество обнаруженной конопли превышает установленную законам границу наркотических веществ в крупном размере (в случае конопли размер считается крупным начиная с 7,5 граммов) и ведет к уголовному преследованию. За незаконное хранение наркотических веществ в большом количестве Пенитенциарный кодекс предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от одного до десяти лет.
В то же время Таргамаа сейчас находится на УДО, так как за совершенное им в сентябре 2019 года ограбление магазина суд приговорил его к трем годам и шести месяцам тюрьмы условно. В судебном решении было сказано, что подсудимый не сядет в тюрьму, если в течение последующих четырех лет не совершит новых преступлений и будет вести себя законопослушно.
Именно с этим у него и не срослось. «Я ходил по лезвию ножа, - признается многодетный отец. - Иногда я принимал не самые разумные решение. У меня появились долги, надо было как-то обеспечивать семью, но денег не было». После ограбления магазина Таргамаа провел три месяца за решеткой, а затем вернулся домой с мечтами начать новую жизнь.
Это было непросто, так как у него оставались невыплаченные быстрые кредиты. До сих пор на его счету минус 10 000 евро. «Техника сломалась, денег нет, работы нет. Я впал в глубокую депрессию. Интерес к жизни пропал. Я пошел к врачу, и он выписал мне успокоительные и антидепрессанты, но, честно говоря, эти лекарства действовали на меня как наркотики».
Предложили, а он не стал сопротивляться
Но как-то жизнь все-таки стала налаживаться. Таргамаа создал свою фирму, и деньги потекли к нему в руки. Он не скрывает, что в борьбе с депрессией курил коноплю. «Вообще, я делал это постоянно. Только за рулем не курил, а в другое время всегда. И когда опьянение проходило, я снова курил. И все для того, чтобы выйти из депрессии. Я слушаю рэп, и все это мой стиль жизни», - говорит он.
По его словам, впервые с наркотиками он познакомился в 2004 году, и к этому имеет отношение его бывшая спутница жизни. Молодой человек тогда жил в Таллинне, где достать запрещенные вещества было проще, чем в Вырумаа, куда он переехал в 2010 году к жене.
«Мне предложили, и я сдался», - говорит Таргамаа. Так произошло и сейчас, когда после принудительного периода трезвости в месте заключения он вновь открыл для себя коноплю. «Взял полграмма, потом два, еще два, еще четыре и выкурил их. Последний раз взял десять граммов», - вспоминает Таргамаа.
Он уверяет, что купил наркотики только для себя, а не для перепродажи, но подозрение может возникнуть. «У меня нет зависимости, у меня нет проблем, но у меня есть слабость, что если предлагают, мне трудно сказать нет, - ставит Таргамаа себе диагноз. - Коноплю можно достать повсюду. Существует больше мест продажи, чем предполагается. В Южной Эстонии люди более недоверчивы, а в Таллинне идешь в Копли, спрашиваешь, где Миша, и сразу у тебя все есть». По его словам, большое количество конопли он купил именно для того, чтобы не слишком часто ездить «в крупный город», это же затратно.
Что теперь будет с Таргамаа — решит суд. Через два дня после задержания его отпустили на свободу ждать своей участи. Когда будет суд, пока неизвестно.
Деревня надежды
В тюрьму он садиться не хочет. Таргамаа ищет помощи у церкви и верит, что лучшим вариантом для него стало бы лечение в Деревне надежды, в которой алкоголиков и наркоманов возвращают к нормальной жизни.
Что теперь будет? «Я не знаю. Мне некого обвинить в произошедшем: признаю, что я виновен и сам все сделал. Пытаюсь жить, все равно, что будет. Больше полагаюсь на Бога и держусь подальше от наркотиков. Попробую заново», - заключает он.