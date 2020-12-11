Оскандалившийся многодетный отец вновь вляпался в неприятности: теперь из-за наркотиков

«Вернулся с работы на объекте, поел, сел в машину и должен был заскочить в магазин Maksimarket, а они следовали за мной на сером автобусе. Припарковался - и меня сразу схватили», - вспоминает Таргамаа момент его задержания 14 ноября около 21:00.

В его автомобиле было найдено почти девять граммов конопли, которые он днем ранее приобрел «в одном крупном городе». Если быть точным, то он купил аж десять граммов, но часть уже успел выкурить. «Конечно, это не было случайностью. Кто-то либо донес на меня, либо полицейские следили за дилером, у которого я купил наркотики: но откуда-то им точно было известно обо мне», - говорит Таргамаа, признавая, что теперь у него большие проблемы.

Тюрьма маячит на горизонте

Ситуацию осложняет то, что количество обнаруженной конопли превышает установленную законам границу наркотических веществ в крупном размере (в случае конопли размер считается крупным начиная с 7,5 граммов) и ведет к уголовному преследованию. За незаконное хранение наркотических веществ в большом количестве Пенитенциарный кодекс предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от одного до десяти лет.

В то же время Таргамаа сейчас находится на УДО, так как за совершенное им в сентябре 2019 года ограбление магазина суд приговорил его к трем годам и шести месяцам тюрьмы условно. В судебном решении было сказано, что подсудимый не сядет в тюрьму, если в течение последующих четырех лет не совершит новых преступлений и будет вести себя законопослушно.

Именно с этим у него и не срослось. «Я ходил по лезвию ножа, - признается многодетный отец. - Иногда я принимал не самые разумные решение. У меня появились долги, надо было как-то обеспечивать семью, но денег не было». После ограбления магазина Таргамаа провел три месяца за решеткой, а затем вернулся домой с мечтами начать новую жизнь.

Это было непросто, так как у него оставались невыплаченные быстрые кредиты. До сих пор на его счету минус 10 000 евро. «Техника сломалась, денег нет, работы нет. Я впал в глубокую депрессию. Интерес к жизни пропал. Я пошел к врачу, и он выписал мне успокоительные и антидепрессанты, но, честно говоря, эти лекарства действовали на меня как наркотики».

Предложили, а он не стал сопротивляться