Интервью ⟩ Глава Synlab: в новом году сможем делать вдвое больше тестов на коронавирус

В этом году было нанято 40 процентов новых сотрудников, и выручка от продаж лабораторной компании, вероятно, увеличится более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Что именно происходит в окопах коронавирусных фронтов?

- Сколько проб на коронавирус в настоящее время анализируется в SYNLAB и как они распределяются между Эстонией и Финляндией?

- Ежедневный предел производительности SYNLAB в настоящее время составляет от 8 000 до 10 000 тестов, реально же мы делаем от 5 000 до 6 000 тестов в день. За последние четыре недели объем составлял 30 000 тестов на коронавирус в неделю. Это менее одной десятой от общего объема тестов, анализируемых в таллиннской лаборатории SYNLAB.

В Финляндии мы в начале октября внедрили технологический процесс, аналогичный действующему в таллиннской лаборатории, с некоторыми нововведениями в области автоматизации. Там мы проводим около 50 000 тестов в неделю, большинство из них в рамках государственных закупок. Всего в таллиннской лаборатории SYNLAB проведено более 750 000 образцов PCR на коронавирус, из которых более 420 000 - для Эстонии.

- Сколько человек в настоящее время задействованы в тестировании на коронавирус?

- По всей Эстонии тестированием занимаются 650 человек, из которых около 350 являются сборщиками проб и регистраторами, более 110 человек работают в колл-центре и 80 человек работают в три смены в таллиннской лаборатории тестирования на коронавирус. Кроме того, 40 человек работают в бригадах тестирования на дому, 30 водителей занимаются транспортировкой образцов и 70 человек работают в службах поддержки процесса. На этой неделе мы подписали соглашение с Tallink, в сотрудничестве с которым мы обучили 60 сотрудников колл-центра, чтобы они могли поддерживать нашу растущую нагрузку в колл-центрах общественного тестирования.

- В следующем году вы планируете проанализировать почти вдвое больше тестов. Достаточно ли лаборантов и биоаналитиков?

- К началу нового года планируется довести мощность до 15-20 тысяч анализов в сутки. Мы достигаем этого в основном за счет дальнейшей автоматизации процессов, но, конечно, нам также нужны новые сотрудники. Это касается лаборатории молекулярной биологии, отбора проб, работы с пробами и обслуживания клиентов.

С нами связывались из Великобритании, Нидерландов и Швеции с просьбой изучить возможность проведения тестов в таллиннской лаборатории. В настоящее время спрос на PCR-тесты на SARS-CoV-2 в Европе превышает предложение, в то время как растет спрос на скорость обслуживания и простой мониторинг ответов. Я считаю, что Эстонии здесь, конечно, нечего стыдиться - услуга доступна на всей территории Эстонии, а возможности отбора проб и тестирования достаточны.