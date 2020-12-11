Интервью ⟩ Глава Synlab: в новом году сможем делать вдвое больше тестов на коронавирус

Это был бурный год для лабораторий SYNLAB, пишет Postimees. По словам председателя правления Райнара Аамисеппа, последние девять месяцев работа шла в три смены круглосуточно. Было проведено более восьми миллионов анализов, десятая часть из которых связана с пандемией коронавируса.
В этом году было нанято 40 процентов новых сотрудников, и выручка от продаж лабораторной компании, вероятно, увеличится более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Что именно происходит в окопах коронавирусных фронтов?
- Сколько проб на коронавирус в настоящее время анализируется в SYNLAB и как они распределяются между Эстонией и Финляндией?
- Ежедневный предел производительности SYNLAB в настоящее время составляет от 8 000 до 10 000 тестов, реально же мы делаем от 5 000 до 6 000 тестов в день. За последние четыре недели объем составлял 30 000 тестов на коронавирус в неделю. Это менее одной десятой от общего объема тестов, анализируемых в таллиннской лаборатории SYNLAB.
В Финляндии мы в начале октября внедрили технологический процесс, аналогичный действующему в таллиннской лаборатории, с некоторыми нововведениями в области автоматизации. Там мы проводим около 50 000 тестов в неделю, большинство из них в рамках государственных закупок. Всего в таллиннской лаборатории SYNLAB проведено более 750 000 образцов PCR на коронавирус, из которых более 420 000 - для Эстонии.
- Сколько человек в настоящее время задействованы в тестировании на коронавирус?
- По всей Эстонии тестированием занимаются 650 человек, из которых около 350 являются сборщиками проб и регистраторами, более 110 человек работают в колл-центре и 80 человек работают в три смены в таллиннской лаборатории тестирования на коронавирус. Кроме того, 40 человек работают в бригадах тестирования на дому, 30 водителей занимаются транспортировкой образцов и 70 человек работают в службах поддержки процесса. На этой неделе мы подписали соглашение с Tallink, в сотрудничестве с которым мы обучили 60 сотрудников колл-центра, чтобы они могли поддерживать нашу растущую нагрузку в колл-центрах общественного тестирования.
- В следующем году вы планируете проанализировать почти вдвое больше тестов. Достаточно ли лаборантов и биоаналитиков?
- К началу нового года планируется довести мощность до 15-20 тысяч анализов в сутки. Мы достигаем этого в основном за счет дальнейшей автоматизации процессов, но, конечно, нам также нужны новые сотрудники. Это касается лаборатории молекулярной биологии, отбора проб, работы с пробами и обслуживания клиентов.
С нами связывались из Великобритании, Нидерландов и Швеции с просьбой изучить возможность проведения тестов в таллиннской лаборатории. В настоящее время спрос на PCR-тесты на SARS-CoV-2 в Европе превышает предложение, в то время как растет спрос на скорость обслуживания и простой мониторинг ответов. Я считаю, что Эстонии здесь, конечно, нечего стыдиться - услуга доступна на всей территории Эстонии, а возможности отбора проб и тестирования достаточны.
В конце февраля в SYNLAB работало 270 сотрудников по сравнению с 380-ю в конце октября. Мы постоянно ищем и нанимаем новых сотрудников на основе знакомств, объявлений и рекомендаций. Есть компании, которые протягивают руку помощи, например, мы недавно подписали соглашение о сотрудничестве с Центром разработки пищевых продуктов и ферментационных технологий, чтобы включить обученных лабораторных специалистов центра в наш производственный процесс.
Заработная плата лаборанта как специалиста в своей области с соответствующим высшим образованием превышает среднюю зарплату в Эстонии. Во время пандемии у наших сотрудников больше вечерних и ночных часов, чем обычно, а также работы в выходные и сверхурочных, которые оплачиваются соответственно.
- Департамент здоровья доверил почти все исследования SYNLAB и Medicum. Какова конкуренция - можно ли сказать, что на рынке слишком мало игроков?
- На рынке ровно столько игроков или поставщиков услуг, сколько существует спроса. Мы предлагаем более широкий спектр услуг, больничные лаборатории также предлагают значительный объем PCR-тестов на коронавирус, в основном для стационарных или амбулаторных пациентов.
- Департамент здоровья недавно подписал контракт с Medicum и SYNLAB до конца 2021 года на тестирование людей на инфекцию SARS-CoV-2. Стоимость тендера может достигать 100 миллионов евро. В каких еще государственных закупках вы участвуете?
- Закупка, организованная Центром государственной поддержки, не означает, что мы получим эти деньги, это максимально возможный темп тестирования, мы проводим тесты в соответствии с распространением вируса и полученными накладными.
Помимо государственных закупок тестирования на коронавирус, организованных Департаментом здоровья, мы недавно участвовали в тендере лабораторных тестов в тюрьмах, в котором наше предложение оказалось успешным, а также в тендере услуг тестирования на коронавирус, организованном Ида-Таллиннской центральной больницей.
- Как обстоят дела с работой в недавно открытой лаборатории в Финляндии?
- В Финляндии мы создали сестринскую лабораторию для анализа инфекционных заболеваний с автоматизированными процессами, которая в настоящее время занимается в основном анализом на коронавирус. В настоящее время там работают более 20 специалистов таллиннской лаборатории SYNLAB, и все они напрямую поддерживают тестирование носоглоточных образцов на коронавирус.
- В Финляндии на тестирование на коронавирус было выделено 1,4 миллиарда, какая часть из них может дойти до ваших лабораторий?
- Из выделенного финским государством пакета поддержки тестирования на коронавирус в размере 1,4 миллиарда евро, мы получим часть в размере порядка 100-150 миллионов, для этой цели мы создали готовность к проведению в течение десяти месяцев начиная с середины октября более трех миллионов анализов на коронавирус.
- Как вы используете роботов для анализа?
- Роботы - часть нашего повседневного рабочего процесса. Мы внедрили роботов-дозаторов, а также автоматические устройства для снятия крышек с пробирок для проб и замены крышек после работы. Кроме того, было внедрено дополнительное программное решение для обеспечения управления рабочими процессами и контроля за ними.
- В Эстонии делается слишком много тестов? Только примерно каждый двенадцатый дает положительный результат.
- Конечно, во время фазы высокого распространения вируса тестов не может быть слишком много. Если мы посмотрим на статистику за последние четыре недели, то процент положительных результатов вырос за это время с пяти процентов до десяти при том же объеме. Если мы сравним статистику PCR-тестов SARS-CoV-2 с соседними странами, то в Эстонии в среднем на несколько процентов меньше тестов на 1000 жителей, чем в Литве и Швеции, и на несколько процентов больше, чем в Латвии и Финляндии. В ситуации, когда вирус активно распространяется, тестирование является лучшим из известных методов определения распространенности, необходимой для его предотвращения.
- Как проходит тестирование на антитела и зачем оно делается?
- С мая мы выявляем антитела IgG к коронавирусу, в ноябре добавили антитела IgM. Тест берется из венозной крови и в общем случае указывает на то, что человек уже переболел Covid-19 (IgG) или находится на поздней стадии заболевания (IgM). Как правило, рекомендуется делать тест крови на антитела не раньше, чем через три недели после появления симптомов Covid-19 или положительного результата PCR-теста. К сожалению, тест не говорит, как долго антитела будут защищать от повторного заражения, но он скажет, был ли у человека вирус.
- Как изменится работа лаборатории, когда людей начнут массово вакцинировать?
- Мало что изменится, по крайней мере, на начальном этапе вакцинации. Мы прогнозировали необходимость тестирования в режиме 24/7 и в больших объемах на протяжении как минимум еще 12-18 месяцев. Понятно, что начало вакцинации принесет облегчение. Однако для того, чтобы значительно сократить объем тестирования, необходимо достичь степени вакцинации, необходимой для предотвращения новых волн болезней (70–80 процентов). Мы также знаем, что люди устали от пандемии и все больше хотят вернуться к нормальному образу жизни. Я не думаю, что в следующие 12 месяцев, например, авиасообщение и путешествия смогут восстановиться даже в среднем объеме без обязательного тестирования на коронавирус.
- Какова ситуация с другими вирусными заболеваниями, поражающими эстонцев по осени?
- Действительно, вирусных заболеваний стало значительно меньше, и это связано с изменением гигиенических привычек. Однако риновирус все же распространяется среди детей, которые ходят в школу и не носят масок.
- Выручка от продаж и прибыль SYNLAB за последние годы значительно выросли, каковы прогнозы на этот год?
- Да, мы традиционно увеличиваем продажи и прибыль из года в год, как и в этом году. Напомню, что более трети образцов, выполненных в таллиннской лаборатории, поступают к нам из Финляндии. Там мы значительно увеличили нашу долю рынка, а в Эстонии мы также расширили возможности тестирования, предлагаемые SYNLAB. Этот год - исключительный по занятости всей нашей команды, по объему выполненной работы и, как следствие, по экономическим результатам. Мы уже девять месяцев работаем по графику 24/7, и очевидно, что в этом году показатели продаж значительно вырастут. Благодаря тендерам, как в Эстонии, так и в Финляндии, можно прогнозировать, что следующий год будет похож на этот год с точки зрения продаж.
SYNLAB выполняет более восьми миллионов анализов в год.
В прошлом году было сделано около 8,3 миллиона анализов, в этом году объем будет аналогичным.
Анализы тестов на коронавирус составляют почти десятую часть объема анализов таллиннской лаборатории.
В таллиннской лаборатории было выполнено около 750 000 PCR-тестов на коронавирус, более 420 000 из них взято у эстонцев.
Ежедневный предел производительности SYNLAB в настоящее время составляет от 8 000 до 10 000 тестов, а в следующем году он почти удвоится.
SYNLAB имеет 20 представительств в Эстонии, в которых работает 380 человек, годовой рост составляет более 40 процентов.
SYNLAB Eesti принадлежит к крупнейшей сети лабораторий в Европе SYNLAB Group, которая работает в 40 странах, насчитывает более 500 лабораторий и 21 000 сотрудников.