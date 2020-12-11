Видео ⟩ В Будапеште взорвали высотное здание

В 2023 году в Будапеште пройдет чемпионат мира по легкой атлетике, для этого на острове Чепель на Дунае будет построен новый спортивный комплекс, передает Kodustiil.
Для этого 10 декабря снесли небоскреб "Витук" высотой 57 метров. Издание Telex отмечает, что первоначальный план был совсем другим: высотку планировали отремонтировать. Однако проверка технического состояния башни показала, что здание изношено и ремонтировать его нецелесообразно.
Поэтому здание 1976 года постройки было решено снести. В целях экономии был выбран самый дешевый метод сноса: взрывные работы. Взрывчатка была размещена так, что здание упало в направлении моста Ракоци.
После проведения чемпионата Будапешт планирует создать на острове Чепель современный спортивно-развлекательный центр.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!