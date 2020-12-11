Бывший хоккеист московского "Динамо" умер в возрасте 38 лет

По данным СМИ, известный спортсмен рано ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

"Хоккейный клуб "Динамо" выражает искренние соболезнования родным и близким Артема. Мы скорбим вместе с вами ", - говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

На протяжении карьеры Чернов выступал на позиции нападающего за новокузнецкий "Металлург", омский "Авангард", московские "Спартак" и "Динамо", подмосковные ХК МВД, "Атлант" и "Витязь", екатеринбургский "Автомобилист", уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик".

Артем Чернов внес свой вклад в чемпионство 2012 года.



Мы будем помнить всегда. pic.twitter.com/5VGqNQK2t6 — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) December 11, 2020

Артем провел в Континентальной хоккейной лиге 300 матчей, в которых набрал 111 (47 + 64) очков по системе гол плюс пас. В составе столичного клуба форвард стал обладателем Кубка Гагарина в 2012 году.