Возле здания управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв. Есть погибший и раненые

Возле здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв. Предположительно, он связан с атакой смертника, пишет NEWSru.
Ранен один сотрудник спецслужбы и одно гражданское лицо, сообщил «Интерфаксу» в пятницу информированный источник.
Он отметил, что, по предварительным данным, подрыв совершил неизвестный мужчина. Он погиб.
Другой источник рассказал «Интерфаксу», что инцидент произошел в селе Учкекен. «Поступила информация о хлопке рядом со входом в отдел ФСБ на улице Базарная, 157А», - сказал собеседник.
Рассматриваются различные версии случившегося. По словам источника, неизвестный, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ, мог принадлежать к одной из экстремистских группировок. «По предварительным данным, мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья», - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что злоумышленник подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: «Аллах Акбар».
По данным LifeShot, возле отдела ФСБ прогремело два взрыва. В 7:30 сработало самодельное взрывное устройство, которое подложил неизвестный. Никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию.
А спустя почти пять часов - около 12:00 за оцепление «прорвался смертник и произвел самоподрыв». Пострадали «шестеро сотрудников», говорится в сообщении телеграм-канала.
Позже эти данные подтвердили «Интерфаксу» в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). «При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. В результате легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Им оказывается необходимая медицинская помощь», - сказали в НАК.