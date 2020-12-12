Лицо недели ⟩ Депутат, призывающий к любви

С речью выступил новоиспеченный, но имеющий многолетний опыт работы в парламенте депутат от Центристской партии Имре Соояэр.

Парламентарий сказал, что в не самое простое время тратятся силы на обсуждение вопроса, не сближающего общество, а раскалывающего его. В тот момент, когда нам нужно сплотиться, выйти на уровень взаимопонимания и взаимной поддержки, силком и с нахрапом пропихивается референдум, который не столько решает вопрос, какая мы страна, - с традиционными или демократическими ценностями - сколько повышает градус ненависти. Вся эта суета вокруг людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и их статуса не столько защищает основные права человека, сколько обрушивает камни на голову тех, кто отличается от большинства - спасибо, что пока бить и убивать не начали. Соояэр в своем пятиминутном обращении к коллегам призывал их успокоиться, возлюбить ближнего, дать «не таким» возможность ответить за свои грехи потом и перед Богом, а не сейчас перед людьми. И заняться уже делом.

Что в этой речи было не так, отчего разгорелись такие страсти? Во-первых, речь явно являлась камнем в огород партии EKRE, мягко говоря, недолюбливающей меньшинства и являющейся инициатором референдума. А приход в Рийгикогу нового центриста — представителя партии-партнера по коалиции — с неправильными взглядами еще больше ставит под сомнение возможность получить в парламенте поддержку большинства, необходимую для проведения пресловутого референдума.

Во-вторых, Соояэр значительно нарушил основной свод правил работы парламента. Процедура принесения присяги выглядит так: получивший мандат политик поднимается на трибуну, произносит несколько слов, сводящихся к «tõotan olla ustav» («клянусь быть верным»), и уходит. А поскольку исполненная любви речь Соояэра затянулась, спикер — член партии EKRE – Хенн Пыллуаас пытался призвать коллегу к порядку, несколько раз выключал микрофон, но поставить нарушителя на место так и не смог.

В-третьих, депутата обвинили в том, что он не столько пытался донести до собратьев слова о понимании и любви, сколько воспользовался ситуацией, и в свойственной деятелю культуры манере решил вернуться в политику по-театральному громко. Чего только о Соояэре не сказали потом: и «устроил шоу», и «клоун вернулся», и «это плевок в лицо парламенту».