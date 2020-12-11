Галерея ⟩ Таллиннский аэропорт ищет клиентов для пустующего парковочного дома

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ сказал, что на данный момент на парковках аэропорта действительно больше свободного места, чем в среднем. «Поскольку в ​​Таллинне и его окрестностях время от времени могут возникать проблемы с парковкой, мы решили предложить компаниям, а также частным лицам возможность поставить свой автопарк на наши автостоянки», - сказал Пяргмяэ.

Парковка возможна как на открытых автостоянках, так и на разных этажах паркинга. Всего доступно почти 1500 парковочных мест как в помещении, так и на открытом воздухе. Цена зависит от конкретной потребности, места и времени.

«Всем заинтересованным будет сделано персональное предложение, в зависимости от их потребностей, - отметил Пяргмяэ. - В первый день мы получили довольно много запросов от заинтересованных, и мы определенно готовы предлагать услугу, пока есть место».