Правительство компенсирует покупку масок для разъяснительной кампании в Ида-Вирумаа

По словам главы Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст, одноразовые маски уже доставлены в уезд, но для подготовки кампании еще потребуется определенное время. К настоящему моменту составлен список мест, в которых будут раздаваться маски, включая торговые центры и магазины, пишет rus.err.ee.

Эаст подчеркнула, что речь идет не об акции по раздаче масок, а о кампании по привлечению внимания к важности их использования.