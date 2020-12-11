Правительство компенсирует покупку масок для разъяснительной кампании в Ида-Вирумаа

Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа, попросивший правительство о финансовой поддержке для покупки 20 000 защитных масок для разъяснительной кампании среди населения, купит маски самостоятельно, а правительство позже компенсирует стоимость покупки.
По словам главы Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст, одноразовые маски уже доставлены в уезд, но для подготовки кампании еще потребуется определенное время. К настоящему моменту составлен список мест, в которых будут раздаваться маски, включая торговые центры и магазины, пишет rus.err.ee.
Эаст подчеркнула, что речь идет не об акции по раздаче масок, а о кампании по привлечению внимания к важности их использования.
"Вместе с маской будет предоставляться информация, включая информационный листок с перечислением действующих сейчас обязанностей по поводу ношения масок", - добавила она.