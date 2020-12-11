Пт, 11.12.2020
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Трийн Терамяэ
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Правительство компенсирует покупку масок для разъяснительной кампании в Ида-Вирумаа
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Правительство компенсирует покупку масок для разъяснительной кампании в Ида-Вирумаа

Защитные маски.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа, попросивший правительство о финансовой поддержке для покупки 20 000 защитных масок для разъяснительной кампании среди населения, купит маски самостоятельно, а правительство позже компенсирует стоимость покупки.

По словам главы Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст, одноразовые маски уже доставлены в уезд, но для подготовки кампании еще потребуется определенное время. К настоящему моменту составлен список мест, в которых будут раздаваться маски, включая торговые центры и магазины, пишет rus.err.ee.

Эаст подчеркнула, что речь идет не об акции по раздаче масок, а о кампании по привлечению внимания к важности их использования.

"Вместе с маской будет предоставляться информация, включая информационный листок с перечислением действующих сейчас обязанностей по поводу ношения масок", - добавила она.

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