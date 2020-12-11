ЕС намерен к 2030 году сократить вредные выбросы в атмосферу на 55%

Европейский Совет подтвердил "амбициозное предложение" Европейской Комиссии (ЕК), и это "освобождает нам дорогу к климатической нейтральности к 2050 году", написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Great way to celebrate the first anniversary of our #EUGreenDeal!



#EUCO has endorsed our ambitious proposal for a new EU climate target.



Europe will reduce emissions by at least 55% by 2030.



It puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2020

В марте 2020 года Еврокомиссия представила проект закона о климате, который должен сделать ЕС к 2050 году климатически нейтральным, то есть негативное воздействие на климат парниковых газов, производимых промышленными предприятиями, должно будет полностью компенсироваться за счет высаживания лесов и использования "зеленых" технологий. Закон стал частью так называемой зеленой сделки, в рамках которой ЕС планирует принять ряд таких экономических и социальных мер, как отказ от нефти, угля и газа в энергетике и переход на возобновляемые источники энергии.

Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года на конференции ООН по проблемам климата (COP21). Этот документ заменил Киотский протокол, утверждавший обязательства по сокращению выбросов парниковых газов только для развитых стран, срок действия которого истекал в 2020 году. Теперь такие обязательства взяли на себя и другие государства независимо от степени экономического развития.

Заявленная цель соглашения - до конца XXI века удержать глобальное потепление в рамках двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Кроме того, страны должны "как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых газов" и впоследствии интенсивно их сокращать, чтобы во второй половине столетия прийти к балансу между объемом газов, выбрасываемых в атмосферу, и поглощаемых естественным образом, то есть морями и лесами.