После аварии на финской АЭС Eesti Energia запустила дополнительные мощности

Об этом BNS сообщила пресс-служба концерна Eesti Energia, напомнив, что в четверг днем вследствие аварии на атомной электростанции «Олкилуото» в Финляндии остановился второй реактор мощностью 890 МВт. Поскольку из-за холодной погоды в регионе было высокое электропотребление, а возобновляемой энергии на рынке было мало, для компенсации нехватки электричества пришлось быстро запустить дополнительные производственные мощности Нарвских электростанций в объеме 340 МВт.

Член правления Eesti Energia Райне Пайо сказал, что произошедший вчера на рынке электроэнергии инцидент еще раз показал, насколько необходимы управляемые производственные мощности, которые можно запустить в любой момент времени.

«Чтобы в домах у людей было тепло и светло, на другом конце электролинии должна быть работающая электростанция. Вчера пуск двух дополнительных энергоблоков на Нарвских электростанциях помог избежать запуска аварийных электростанций и еще более высоких рыночных цен на электроэнергию. Сегодня утром электропотребление в Эстонии было очень высоким – примерно 1400 МВт. Сама Эстония выработала 1080 МВт, из них на Eesti Energia пришлось 940 МВт. При этом значительная часть электричества, выработанного на Нарвских электростанциях, была возобновляемой энергией, произведенной из древесных отходов», – пояснил Пайо.

После инцидента на атомной станции «Олкилуото», обеспечивающей баланс производства и потребления на частотном рынке системных услуг Финляндии, цена на электричество выросла до 3500 евро за мегаватт-час, и, чтобы восполнить нехватку электричества, были запущены все доступные на рынке электроэнергии производственные мощности. Вероятно, сегодня цены на электроэнергию на частотном рынке также достигали бы нескольких тысяч евро за мегаватт-час, если бы на рынке не появились дополнительные производственные мощности.

Высокая биржевая цена касается пользователей, выбравших пакет «Гибкий», поскольку в этом случае формирование счета за электроэнергию связано с биржевой ценой. Клиенты Eesti Energia могут следить за рыночными ценами на электричество и управлять собственным потреблением через мобильное приложение.

Застраховать себя от возможного повышения цены на рынке электроэнергии клиент может, выбрав договор купли-продажи электричества по фиксированной цене.