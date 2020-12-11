Галерея ⟩ МуПо усилит контроль за парковками у торговых центров

Прежние годы показали, что перед Рождество и Новым годом именно там царит настоящий парковочный хаос. И хотя в этом году магазины обязаны соблюдать жесткие ограничения в плане заполняемости помещений, МуПо все же прогнозирует большую концентрацию народа и переполненность парковочных площадок.

Муниципальные полицейские обратились к водителям с просьбой соблюдать правила парковки и в случае нехватки мест оставлять машину подальше, а также следить за тем, чтобы автомобиль был припаркован корректно и в разрешенном месте.

Особенно внимательно будут следить за парковкой на местах, предназначенных для инвалидов.