Пт, 11.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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Галерея ⟩ МуПо усилит контроль за парковками у торговых центров

Начиная с этих выходных Муниципальная полиции Таллинна будет чаще проверять порядок парковки вокруг торговых центров.

Прежние годы показали, что перед Рождество и Новым годом именно там царит настоящий парковочный хаос. И хотя в этом году магазины обязаны соблюдать жесткие ограничения в плане заполняемости помещений, МуПо все же прогнозирует большую концентрацию народа и переполненность парковочных площадок.

Муниципальные полицейские обратились к водителям с просьбой соблюдать правила парковки и в случае нехватки мест оставлять машину подальше, а также следить за тем, чтобы автомобиль был припаркован корректно и в разрешенном месте.

Особенно внимательно будут следить за парковкой на местах, предназначенных для инвалидов.

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