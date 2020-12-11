Публикация программы вакцинации населения от COVID-19 откладывается

Министр социальных дел Танель Кийк пояснил, что программу планировалось сначала представить и обсудить в правительстве в следующий вторник, но кабинет министров может не успеть заняться этим вопросом из-за большой загруженности, передает Rus.ERR.

«Мы готовы его представить во вторник кабинету министров. Другой вопрос, успеем ли мы его обсудить, потому что на повестке очень много тем», - пояснил он, добавив, что программа вакцинации будет опубликована после получения Министерством социальных дел обратной связи от правительства.

Тогда станет известно, какие группы будут вакцинироваться в первую очередь, как будет осуществляться доставка вакцины, кто будет проводить вакцинацию, а также ее календарный график.