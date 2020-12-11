Ярый ковид-диссидент изменил свое мнение после того, как стал задыхаться и кашлять кровью

К уверенности, что вирус реален и очень опасен, Рутенбергс пришел после того, как десять дней пролежал с температурой 39,9 и был вынужден вызвать скорую помощь. Он попал в больницу, когда, по его собственным словам, без кислородной маски уже не мог дышать, не кашляя кровью.

В больнице 40-летний мужчина получил «тонну химии», капельницы и так много дырок от иголок, что на руках не было места и медикам пришлось делать уколы в вены ног.

«Итог - двусторонняя серьезная пневмония, такая сочная, оба легких полные... И чего не курил? Наверное, нужно было», - иронизирует он.

Рутенбергс отмечает, что врачи делают все, что в их силах, чтобы спасти заболевших. «Но никому эта новая ковид-зараза не сообщила, как лучше ее победить! Медики очень сильно перегружены, со всей Латвии везут тонны ковидников... Особенно старшего возраста: у них труднее и дольше происходит отхаркивание», - поделился наблюдениями мужчина.

«Мне, наверное, повезло, что попал в инфектологический центр. Как сказал персонал скорой помощи, днем все - инфектология, Страдиня, Сауриеши - были переполнены и никого не брали... "Ждали, куда скажут тебя везти..." И мне повезло!» - рассказал елгавчанин.

«Эта зараза реально существует, и больше всего от нее как раз получают неверующие, ведь "ай, простой грипп...", "да ну", "так не болеют" и т. д. Игнорируют всё, и в результате появляются такие веселые посты», - отметил он.

Рутенбергса уже выписали, но он пришел к выводу, что процесс выздоровления будет долгим и может пройти даже полгода, прежде, чем он восстановится полностью: «То, что пишут о бессилии, - абсолютная правда. Именно такие банальные действия, как пойти на кухню, налить литр воды, отнести что-то питонам. А когда возвращаешься, такое ощущение, как будто пробежал кросс на 20 км с мировым рекордом... И эту литровую бутылку воды с трудом удержать можешь!»

Также он жалуется на проблемы с памятью и заторможенное мышление.

В своем посте Рутенбергс также удивился супервежливым и сочувствующим врачам, медсестрам и даже санитарам Центра инфектологии.

«Небольшое успокоение, о котором никто нигде не упомянул, это что государство оплачивает ковидникам всю больницу, а после выписки - и отдельные врачи бесплатно...», - добавил елгавчанин.

В комментариях несколько бывших единомышленников Рутенбергса признали, что этот рассказ заставил их задуматься и понять, что они ошибались, однако другие продолжили придерживаться уверенности, что, возможно, елгавчанину "приписали" этот диагноз, а на самом деле он болел гриппом или воспалением легких.

Он надеется, что скептикам не придется прочувствовать разницу на собственной шкуре, и он пожелал им прийти к пониманию без этого опыта.