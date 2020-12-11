Ратас: готов во вторник выступить перед парламентом

Находящийся в изоляции из-за близкого контакта с зараженным премьер-министр Юри Ратас сообщил в пятницу, что готов выступить перед парламентом на следующей неделе, во вторник. «Распространение вирусного заболевания Covid-19 по-прежнему критическое. Уже несколько недель мы живем, зная, что заразиться можно повсюду. Это влияет как на нашу повседневную жизнь, так и на общество и экономику. С весны правительство очень хорошо сотрудничает с Рийгикогу, чтобы разрешить этот кризис», - написал Ратас в социальной сети.