Ратас: готов во вторник выступить перед парламентом

Находящийся в изоляции из-за близкого контакта с зараженным премьер-министр Юри Ратас сообщил в пятницу, что готов выступить перед парламентом на следующей неделе, во вторник. «Распространение вирусного заболевания Covid-19 по-прежнему критическое. Уже несколько недель мы живем, зная, что заразиться можно повсюду. Это влияет как на нашу повседневную жизнь, так и на общество и экономику. С весны правительство очень хорошо сотрудничает с Рийгикогу, чтобы разрешить этот кризис», - написал Ратас в социальной сети.
«Неделю я как близкий контакт находился в изоляции. Если и в эту субботу тест окажется отрицательным, я смогу вернуться к работе. Считаю важным, чтобы первым делом прошло новое отрытое обсуждения с парламентом, как мы делали это весной. Я готов выступить перед Рийгикогу во вторник, в 10.00, если руководство парламента посчитает это возможным».
В пятницу социал-демократы обратились к руководству Рийгикогу и премьер-министру Юри Ратасу с предложением исключить из повестки дня заседания парламента в понедельник пункт о референдуме и заменить его обсуждением темы смягчения коронакризиса.