Число зараженных растет: сценарий Ида-Вирумаа может повториться еще в одном уезде

Для сравнения: 9 октября в Тартумаа заболеваемость за последние 14 дней составляла 7,9 на 100 000 жителей, тогда как, по состоянию на вчерашний день, она выросла до 343,7. Соответствующие показатели для Ида-Вирумаа составили 154,2 и 1011,5, пишет Tartu Postimees .

По словам специалиста по связям со СМИ Департамента здоровья Мерилин Верник, эти цифры сопоставимы, но не равны.

«Ни один регион не защищен от коронавируса лучше, поскольку сейчас мы находимся в фазе эпидемиологического распространения, - сказала Верник. - Растет число людей, заразившихся от неизвестного источника, а это значит, что вирус можно подхватить где угодно».

Вышесказанное также подтверждается исследованием по мониторингу сточных вод. Более подробные данные исследования, проведенного на этой неделе, будут доступны сегодня, но, по состоянию на вчерашний день, профессор Тартуского университета и руководитель исследования Танель Тенсон сказал, что распространение вируса растет быстро.

«Долгое время мы наблюдаем очевидные очаги в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, но в течение последних двух недель вирус быстро распространяется по всей Южной Эстонии: в Тарту, Пыльва, Выру и Валга», - отметил он.

Хотя на данный момент способность госпитализации зараженных коронавирусом в Южной Эстонии есть, кризисная комиссия обеспокоена, подтвердил руководитель комиссии профессор Йоэль Старкопф. Он добавил, что высокий уровень заражения в Эстонии и Тарту, удвоение количества пациентов в больницах и сделанные статистиками прогнозы ясно показывают необходимость повышения готовности и создания дополнительных коечных мест.

Долгое время мы наблюдаем очевидные очаги в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, но в течение последних двух недель вирус быстро распространяется по всей Южной Эстонии, сказал профессор ТУ и руководитель исследований Танель Тенсон.

На следующей неделе клиника готова добавить еще 20 коек. Это неизбежно означает перераспределение ресурсов, прежде всего - персонала. Сейчас клиника ограничила плановое стационарное хирургическое лечение уже до 50 процентов, и это нужно будет сделать еще, если появятся дополнительные койки.

«В настоящий момент мы не наблюдаем краха медицинской системы, но мы видим огромную роль и нагрузку медицинских работников в разрешении пандемии Covid-19», - сказал Старкопф.

Помимо планового лечения, клиника отвечает за оказание медицинской помощи более высокого уровня, включая неотложную помощь. Эту работу нужно сохранять даже в кризисных ситуациях.

«Хотя пациенты с Covid-19 в Эстонии лечатся в определенных больницах, вся система здравоохранения должна прилагать усилия и часто работать сверх своих возможностей, - добавил он. - Поскольку число заражений и число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, растет, больше недостаточно и ограничения планового лечения, и в какой-то момент значительно пострадает лечение всех нуждающихся в неотложной помощи пациентов».

Коечные места для коронабольных в Клинике Тартуского университета

По состоянию на вчерашний день, в Клинике ТУ на лечении было 33 зараженных коронавирусом пациента, из которых 22 находились в инфекционном отделении и 11 - в отделении интенсивной терапии.

Всего в настоящее время для зараженных коронавирусом в клинике есть 51 койка для взрослых и три койки для детей, к ним прибавляется 14 коечных мест в Вильянди и восемь в Южно-Эстонской больнице.

В доме по уходу 41 зараженный

В Тарту в доме по уходу на улице Лийва в начале прошлой недели коронавирус был обнаружен сразу у шести клиентов. На данный момент в результате тотального тестирования коронавирус обнаружили у 35 постояльцев из 155. Также заражены шестеро работников.

Пока ни у одного зараженного в доме по уходу состояние здоровья не ухудшилось до такой степени, чтобы он нуждался в госпитализации.