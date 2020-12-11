В Таллинне состоится необычный гибридный конгресс Дедов Морозов

«Поскольку Эстония является электронным государством и мы всегда находимся в авангарде при поиске современных решений, разумеется, логично, что идея провести такую гибридную конференцию родилась именно здесь, - сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. – Мы хотим, чтобы в период праздников ни один ребенок и ни один сохранивший детство в душе взрослый не испытывал бы нехватки искренней радости, поэтому Таллинн пришел на помощь при организации виртуального собрания Дедов Морозов. А для того, чтобы вдобавок к радости, до всех нуждающихся дошла бы и крайне необходимая финансовая поддержка, каждый наблюдающий за ходом конференции может сделать пожертвование для продолжения деятельности благотворительной организации UNICEF».

Впервые проводящийся в цифровой среде конгресс Дедов Морозов состоится в комплексе «Саку Суурхалль» на специально созданной для виртуальных мероприятий сцене. Организатор мероприятия – Союз Дедов Морозов Эстонии, а за техническое решение задачи отвечает предприятие Global Virtual Solutions.

За ходом конференции могут наблюдать как большие, так и маленькие любители Рождества 2

На конгрессе ожидаются тысячи Дедов Морозов из почти сотни стран. Речь идет не о закрытом мероприятии, предназначенном исключительно для Дедушек Морозов и Санта-Клаусов, за ходом конференции могут наблюдать как большие, так и маленькие любители Рождества. Участие в мероприятии, которое продлится час, бесплатно, а в программе увлекательные занятия для детей, которым представится редкая возможность познакомиться с культурой и традициями Дедов Морозов всего мира.

В программе конгресса приветствия от Дедов Морозов и Санта-Клаусов из Финляндии, США, Новой Зеландии, Австралии, России и Японии, небольшой обзор рождественских традиций со всего света, а также выступление ансамбля Дедов Морозов. В планах также хоровое пение – дети вместе с Дедушками Морозами смогут спеть рождественские песни. Кроме того, предусмотрены и другие прекрасные сюрпризы. Мероприятие состоится на английском языке.

Прямая трансляция конференции начнется 13 декабря в 17 часов, наблюдать за ней можно на странице мероприятия: christmas.globalvirtualsolutions.org.