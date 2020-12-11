Накануне локдауна: владельцы нарвских ресторанов не знают, смогут ли они снова открыться

В начале года у Владимира Чердакова работали 15 человек в одном заведении, семь-восемь в другом. В последние дни оставалось уже по два-три человека.

“Но есть и "плюсы": у нас нет возможности работать, но, в тоже время, нам не надо ломать голову, как в этих условиях организовывать работу на праздники и как выкручиваться из этой ситуации - мы просто ушли в неожиданный отпуск. Сколько времени уйдёт на восстановление, сложно предположить. Я никому претензий не предъявляю, я понимаю, что сейчас всем досталось и многие предприятия навряд ли выберутся и откроются вновь, так что, держимся. Здоровья и терпения всем!” - добавляет он.

Олеся Игнатьева в своем кафе BRO на Петровской площади Нарвы. ФОТО: Николай Андреев

“Люди собрались, сидели и просто плакали”

Олеся Игнатьева - совладелица кафе BRO на Петровской площади и кафе Bublik неподалеку, на улице Пушкина - рассказывает, что до первой волны в каждом кафе работали по восемь человек, сейчас в одном пять, в другом - три. Причем, людей не сокращали - они искали работу в других городах или отраслях, искали пути отступления. Сейчас бизнес находится в самом плохом положении, какое только возможно, говорит она.

Она ожидала, что локдаун будет, но в ноябре - тогда, может быть, к Рождеству можно было бы открыть заведения снова. В реальности закрытие пришлось на самое неудачное время - в эти дни многие в Нарве как раз получают зарплату, а многие клиенты ходят в кафе только один-два раз в месяц после зарплаты. Новогодние праздники также всегда позволяли заработать денег на следующие месяцы.

“Цифры заражений стремительно росли еще в ноябре. Говорили, что в больнице не хватает персонала - уже можно было бы тогда быстро среагировать. И сейчас мы были бы в лучшей ситуации”, - считает Олеся Игнатьева.

По ее словам, в последнее время кафе и так едва работали - люди начали избегать общественных мест еще в сентябре:

“Я не знаю, почему наше правительство думает, что в Нарве все такие… неслышащие. Мне кажется, у нас люди, наоборот, всё хорошо слышали. Но просто так получилось, что именно здесь возникли вспышки”, - говорит Игнатьева.

Кафе BRO работает в помещении, которое арендует у города и теперь уже несколько раз безуспешно просило снизить арендную плату. Но даже это не решило бы проблему. Совладелица кафе отмечает, что, в отличие от весны, поддержки сейчас никто не обещает - ни правительство, ни городская управа:

“Весной компенсировали зарплату, но было же чрезвычайное положение. А сейчас мы находимся в подвешенном состоянии. Если в первую волну всё было страшно и непонятно, то теперь всё страшно и понятно”.

“Постараемся до пятого числа еще побарахтаться и сохранить свой персонал, - говорит Олеся. - Не надеемся на доставку, хотя она у нас есть и мы сделали очень удобный сайт. Мы понимаем, что это нас не убережет от больших расходов - мы уже личные средства вкладываем, чтобы не потерять это заведение… Мы просто думаем, а вдруг всё-таки кто-то придет к нам на помощь за эти три недели?

Но если до пятого числа никаких решений не примет ни государство, ни наша городская управа, мы будем расходиться с людьми. Очень жаль - у нас оба коллектива очень дружные, мы просто как семья. Когда это объявили, Bublik буквально плакал! Люди собрались, сидели и просто плакали. У всех семьи, какие-то кредитные обязательства. Это люди, и им некуда пойти: если раньше они могли найти работу в СПА-отелях, то сейчас у них нет выбора совершенно. Мы понимаем, что если мы их увольняем, то они просто идут на улицу. Поэтому перспектива такая - до пятого числа держимся, смотрим, ждем. Не знаю, чего ждем, просто подсознательно на что-то надеемся”.