Накануне локдауна: владельцы нарвских ресторанов не знают, смогут ли они снова открыться

Нарвские бары и рестораны в пятницу работают последний день: с субботы по решению правительства они должны закрыться на три недели, чтобы затормозить распространение коронавируса. Но рестораторы не знают, действительно ли им разрешат открыться после Нового года и, главное, смогут ли они открыться после локдауна.
“Всё!” - для кого временно, а для кого - насовсем
С 12 декабря на три недели в Ида-Вирумаа по решению правительства закрываются все увеселительные заведения и прекращается деятельность по организации досуга, запрещены все публичные мероприятия. Закрываются кинотеатры, театры, места проведения концертов, музеи и выставочные помещения, точки общепита, спортивные клубы, бассейны, СПА и отели.
Церкви и другие места проведения религиозных обрядов продолжат работу.
Этим воспользовался владелец ресторана Franzia в Нарва-Йыэсуу Индрек Кыверик, который в шутку объявил его “церковью или другим местом проведения религиозных обрядов”.
Нарвский ночной клуб Geneva в пятницу решил провести последнюю вечеринку этого года под емким названием “Всё!”. Потанцевать и выпить накануне локдауна можно будет с 18 до 22 часов - на сегодня еще действует предыдущее правительственное ограничение, которое требует закрывать бары в десять вечера.
А вот небольшой бар Gulliver в Нарве закрывается насовсем. Его владелец вчера сообщил в Facebook, что после локдауна заведение уже не сможет возобновить работу:
“С превеликим сожалением сообщаем вам, что в связи с неблагоприятной обстановкой в стране мы вынуждены закрыться. Это был тяжелый год для нас, и если первую волну мы еще смогли как-то удержаться на плаву, то с введением новых ограничений с 12 декабря, наше финансовое положение не позволяет нам открыть заведение вновь.
Спасибо всем тем, кто оставлял свои положительные отзывы на наших страничках в Facebook и Instagram, спасибо постоянным клиентам, которые возвращались к нам вновь и вновь. Также огромное спасибо персоналу, который несмотря на все трудности всегда был готов выполнять свои рабочие обязанности. Отдельное спасибо поварам, которые разработали оригинальное и вкусное меню, блюда из которого так нравились нашим клиентам”.
Все уволились с завтрашнего дня
Нарвский музыкант, совладелец известного в городе бара Modern и заведения Club AveNue рассказал, что сегодня его сотрудники работают последний день и расходятся по домам. И как долго продлятся эти “новогодние отпуска”, непонятно.
“Любое закрытие и консервация приводят к дополнительным расходам и убыткам, мы же не телевизор, который можно выключить простым нажатием на кнопку. Нет никаких гарантий, что в январе мы сможем открыться. И даже если нас откроют, то при запрете на продажу алкоголя мы практически не работаем, и это длится уже несколько месяцев. Бары держались только на продаже алкоголя после 22.00, когда закрывается продажа в магазинах. Еще раньше запрет на продажу алкоголя после 24.00 полностью лишил ночные клубы работы. Я понимаю, как тяжело столичному бизнесу, оставшемуся без турисова, но мы и так никогда не видели туристов и рассчитывали по большей части на местных жителей. А теперь и у них нет работы, перспектива даже не туманна - там пустота,” - рассказал Владимир Чердаков.
В начале года у Владимира Чердакова работали 15 человек в одном заведении, семь-восемь в другом. В последние дни оставалось уже по два-три человека.
“Но есть и "плюсы": у нас нет возможности работать, но, в тоже время, нам не надо ломать голову, как в этих условиях организовывать работу на праздники и как выкручиваться из этой ситуации - мы просто ушли в неожиданный отпуск. Сколько времени уйдёт на восстановление, сложно предположить. Я никому претензий не предъявляю, я понимаю, что сейчас всем досталось и многие предприятия навряд ли выберутся и откроются вновь, так что, держимся. Здоровья и терпения всем!” - добавляет он.
“Люди собрались, сидели и просто плакали”
Олеся Игнатьева - совладелица кафе BRO на Петровской площади и кафе Bublik неподалеку, на улице Пушкина - рассказывает, что до первой волны в каждом кафе работали по восемь человек, сейчас в одном пять, в другом - три. Причем, людей не сокращали - они искали работу в других городах или отраслях, искали пути отступления. Сейчас бизнес находится в самом плохом положении, какое только возможно, говорит она.
Она ожидала, что локдаун будет, но в ноябре - тогда, может быть, к Рождеству можно было бы открыть заведения снова. В реальности закрытие пришлось на самое неудачное время - в эти дни многие в Нарве как раз получают зарплату, а многие клиенты ходят в кафе только один-два раз в месяц после зарплаты. Новогодние праздники также всегда позволяли заработать денег на следующие месяцы.
“Цифры заражений стремительно росли еще в ноябре. Говорили, что в больнице не хватает персонала - уже можно было бы тогда быстро среагировать. И сейчас мы были бы в лучшей ситуации”, - считает Олеся Игнатьева.
По ее словам, в последнее время кафе и так едва работали - люди начали избегать общественных мест еще в сентябре:
“Я не знаю, почему наше правительство думает, что в Нарве все такие… неслышащие. Мне кажется, у нас люди, наоборот, всё хорошо слышали. Но просто так получилось, что именно здесь возникли вспышки”, - говорит Игнатьева.
Кафе BRO работает в помещении, которое арендует у города и теперь уже несколько раз безуспешно просило снизить арендную плату. Но даже это не решило бы проблему. Совладелица кафе отмечает, что, в отличие от весны, поддержки сейчас никто не обещает - ни правительство, ни городская управа:
“Весной компенсировали зарплату, но было же чрезвычайное положение. А сейчас мы находимся в подвешенном состоянии. Если в первую волну всё было страшно и непонятно, то теперь всё страшно и понятно”.
“Постараемся до пятого числа еще побарахтаться и сохранить свой персонал, - говорит Олеся. - Не надеемся на доставку, хотя она у нас есть и мы сделали очень удобный сайт. Мы понимаем, что это нас не убережет от больших расходов - мы уже личные средства вкладываем, чтобы не потерять это заведение… Мы просто думаем, а вдруг всё-таки кто-то придет к нам на помощь за эти три недели?
Но если до пятого числа никаких решений не примет ни государство, ни наша городская управа, мы будем расходиться с людьми. Очень жаль - у нас оба коллектива очень дружные, мы просто как семья. Когда это объявили, Bublik буквально плакал! Люди собрались, сидели и просто плакали. У всех семьи, какие-то кредитные обязательства. Это люди, и им некуда пойти: если раньше они могли найти работу в СПА-отелях, то сейчас у них нет выбора совершенно. Мы понимаем, что если мы их увольняем, то они просто идут на улицу. Поэтому перспектива такая - до пятого числа держимся, смотрим, ждем. Не знаю, чего ждем, просто подсознательно на что-то надеемся”.