В Вяйке-Ыйсмяэ появится цветочный луг, а сажать его будут сейчас, несмотря на мороз

«"Путукавяйл" - самый амбициозный проект развития зеленой инфраструктуры. Мне очень приятно, что проект начинает закрепляться в городском пространстве, и в следующем году в районе Хааберсти появится впечатляющая новинка, - сказал вице-мэр Калле Кландорф. – "Путукавяйл" - часть простирающегося через весь город экологического зеленого коридора. Как выяснилось, на этой территории обитает свыше десяти видов шмелей, большинство из которых – охраняемые в Эстонии виды. Как город, который чтит зеленые ценности, созданием цветочного луга мы вносим вклад в сохранение разнообразия видов. Концепция "Путукавяйл" ставит нас в пример всей Эстонии и другим городам Европы».

«Создающийся цветочный луг будет радовать глаз как местных жителей, так и гостей района, однако он важен и с точки зрения аспекта сохранения природного разнообразия. Растения, которые будут выращиваться на лугу, выбраны с учетом их привлекательности для шмелей, пчел и бабочек - чтобы поддержать разнообразие их рациона и тем самым также и биологическое разнообразие, - сказал старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги. – Если мы хотим быть зеленой столицей, то должны подкреплять это действиями. Именно этим мы и занимаемся в Таллинне».

Работы начнутся в ближайшее время. Проведение садовых работ не является типичным для декабря, однако это крайне необходимо с точки зрения посева и всхожести местных растений.

«Мы используем семена исключительно отечественных луговых растений, которые в естественной среде к осени осыпаются на землю. Семена растений нуждаются во влаге и в холодном периоде, чтобы весной лучше взойти, - сказала входящий в команду "Путукавяйл" старший садовник Ботанического сада Лийви Мяэкаллас, которая также является ландшафтным дизайнером и автором будущего проекта. – Использованию местных растений содействовал наш хороший партнер Nordic Botanical OÜ, который занимался сбором семян».

Для создания цветочного луга дерн смешивается со слоем песка и скудной почвой, поскольку именно в такой почве представлено наиболее богатое растительное разнообразие с низким количеством сорняков.

Следующим летом сорняки прополют, и взору откроются алые лепестки мака и синие цветки живокости. Через пару лет зацветут первые многолетние луговые растения и маковым останется меньше места. Таким образом луг станет самодостаточным сообществом растений, который будут косить один-два раза в год. На месте можно будет обнаружить множество видов насекомых и бабочек.

Такое решение меняет идентичность этой территории – добавляются краски, вносится разнообразие и контраст, а шмелям, пчелам, бабочкам и многим другим насекомым обеспечивается богатое питание. От их работы зависит урожай наших садов.

Озеленение разработано в рамках проекта B.Green под эгидой Таллиннского департамента городского планирования, который финансируется из средств программы Центрального региона Балтийского моря 2014-2020. Реализацию проекта цветочного луга поддерживает управа района Хааберсти.