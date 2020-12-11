Новое решение Таллинна по школам: ученики 1-3 классов могут учиться контактно

Мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что принято решение, позволяющее с 14 декабря ученикам младших классов (с 1-го по 3-й) приходить в школу.
Как напоминает Rus.ERR, это уже третье решение столичных властей на тему посещения школ за последние три дня.
«Мы еще раз обсудили ситуацию с директорами школ и решили предложить тем родителям, которые не смогут найти для детей занятия, все-таки приводить их в школу. Школа будет находить для них занятия - с 8:00 до 14:00. Естественно, будет решен вопрос с питанием», - сказал Михаил Кылварт, добавив, что хотя это решение формально противоречит решению правительства, столичные власти считают его правильным.
По словам мэра Таллинна, это решение обязательно для всех муниципальных школ столицы, но родителям стоит использовать эту возможность только в случае крайней необходимости.