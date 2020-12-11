Новое решение Таллинна по школам: ученики 1-3 классов могут учиться контактно

«Мы еще раз обсудили ситуацию с директорами школ и решили предложить тем родителям, которые не смогут найти для детей занятия, все-таки приводить их в школу. Школа будет находить для них занятия - с 8:00 до 14:00. Естественно, будет решен вопрос с питанием», - сказал Михаил Кылварт, добавив, что хотя это решение формально противоречит решению правительства, столичные власти считают его правильным.