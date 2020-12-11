Покупка автомобиля закончилась неразберихой: пришлось вмешаться полиции

В четверг, 10 декабря, после полудня в полицию поступило сообщение, что в Раквере с парковки на улице Рягавере на фургоне уехал знакомый владельца автомобиля, у которого не было на это разрешения.
По предварительным данным, 50-летний мужчина ранее изъявил желание купить автомобиль, в результате чего у него был доступ к машине Citroën. Но по какой-то причине торговая сделка не была осуществлена, но желавший купить фургон человека, вероятно, иначе воспринял ситуацию, пишет Virumaa Teataja.
Полиция задержала 50-летнего мужчину в качестве подозреваемого, было начато уголовное производство.