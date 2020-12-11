Пт, 11.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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  • Покупка автомобиля закончилась неразберихой: пришлось вмешаться полиции
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Покупка автомобиля закончилась неразберихой: пришлось вмешаться полиции

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

В четверг, 10 декабря, после полудня в полицию поступило сообщение, что в Раквере с парковки на улице Рягавере на фургоне уехал знакомый владельца автомобиля, у которого не было на это разрешения.

По предварительным данным, 50-летний мужчина ранее изъявил желание купить автомобиль, в результате чего у него был доступ к машине Citroën. Но по какой-то причине торговая сделка не была осуществлена, но желавший купить фургон человека, вероятно, иначе воспринял ситуацию, пишет Virumaa Teataja.

Полиция задержала 50-летнего мужчину в качестве подозреваемого, было начато уголовное производство.

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