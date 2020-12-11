Эстонские производители питания продолжают нести потери из-за пандемии

Тот факт, что отели и некоторые заведения общественного питания сильно пострадали от коронакризиса, общеизвестен. В то же время, с сектором HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг) также тесно связана пищевая промышленность, многим компаниям которой также пришлось реорганизовать свою работу в условиях кризиса, пишет Tartu Postimees.
«Мы закрыли завод для внешних гостей. По возможности сотрудники отправлены в домашние офисы. В производстве мы разделили смены разных производственных линий. Даже в заводской столовой можно обедать только в одиночестве за столом», - пояснил руководитель пивоваренного завода A Le Coq Тармо Нооп.
Генеральный директор хлебобулочного предприятия Eesti LeivatööstusМай Линнас написала, что у них на производстве царит нетерпимость к появлению на работе с симптомами. Контакты между сотрудниками разных смен сведены к минимуму.
Председатель совета мясокомбината Ныо и директор по продажам Симмо Круустюк также упомянул о подобных мерах. «Нам пришлось рассеять перерывы и сделать их в разное время», - сказал он.
Трийн Кыргмаа, генеральный директор компании Salvest, которая в основном производит супы и консервы, сказала, что сотрудников каждое утро ждет измерение температуры, а в случае даже незначительных отклонений их отправляют на больничный. «Мы не пускаем гостей в дом, а также ограничили передвижение между отделами», - сказала она.
Конечно, во всех четырех компаниях ношение маски также является правилом.
Торты не продаются
Тармо Нооп подтвердил, что 27 процентов оборота A Le Coq связано с сектором HoReCa и трансграничной торговлей, а именно они в настоящее время затормозились.
Поскольку A. Le Coq является биржевым предприятием материнской компании Olvi Group, Нооп не согласился назвать данные о прибыли и обороте за этот год, но заявил, что финансовый результат компании ниже, чем результат прошлого года. Хотя продажи упали, весной он обещал сотрудникам, что никого не уволят, даже если не будет работы.
"Сейчас важнее смотреть в будущее, нежели экономить. Однажды все это закончится, и я бы хотел, чтобы мы были в лучшем составе", - добавил он.
Весной была использована возможность отправить сотрудников в отпуск, а также на неполный рабочий день. «Сейчас мы этого больше не делаем, а все отпуска уже взяты», - сказал Нооп.
Май Линнас тоже не скрывает, что коронакризис повлиял на экономические результаты хлебной отрасли. «Невозможно было предсказать ситуацию, при которой из-за внешних факторов в одночасье изменится потребительские привычки людей и, следовательно, наши объемы продаж», - написала она в ответ на запрос Tartu Postimees.
Поскольку люди стали гораздо реже ходить в гости, чтобы отметить праздники, потребность в тортах уменьшилась. Несколько снизились и объемы продаж готовых блюд. «Поскольку торты и пирожные составляют значительную часть нашего объема производства, влияние на оборот было заметным», - отметила она. Уже в марте-апреле компания уволила 8% сотрудников, то есть 15 человек.
«К сожалению, нам не удалось выполнить задачи, поставленные на ближайший год. Во время пандемии мы можем говорить о снижении товарооборота на 20 процентов», - признала Линнас.
Шашлык в почете
По словам Трийн Кыргмаа, Salvest повезло. «Наши потребители никуда не делись», - сказала она.
Объем экспорта компании несколько снизился из-за того, что менеджеры по закупкам иностранных компаний не смогли посетить Salvest. Остались в стороне и несколько международных ярмарок, на которых ранее были налажены контакты.
Salvest завершает этот год с финансовыми результатами, аналогичными предыдущему. Это означает, что годовой оборот компании составляет почти 20 миллионов евро.
Однако Кыргмаа добавила, что пандемия коронавируса нарушила любую рыночную логику. «Мы помним, как весной в магазинах заканчивались товары. Летом потребление снизилось, а это означает, что планирование сезонных продуктов стало еще сложнее».
Глава мясокомбината Ныо Симмо Круустюк также смог чуть легче дышать во время кризиса. «Во время первой волны коронавируса розничные продажи увеличились, но в секторе HoReCa снизились», - напомнил он. Летом люди не выезжали за границу, проводили время в компании родственников и друзей, что положительно сказалось на продажах предприятия. Продажи гриль-мяса, гриль-колбасок и шашлыков выросли почти на 30 процентов.
По словам Круустюка, объем продаж, например, фрикаделек, котлет, сосисок, жаркого и нарезанной ветчины увеличился и во время второй волны коронавируса.
Будущее - туманно
Однако Круустюк и его коллеги обеспокоены тем, что произойдет с сектором HoReCa в первом квартале 2021 года. «Ограничения жесткие, и многие рестораны решили закрытьcя», - сказал он.
Компании сектора HoReCa приносили в среднем 20 процентов оборота предприятия в Ныо, но сейчас этот показатель упал до десяти. «Розничная торговля до сих пор покрывала это снижение», - сказал он.
Мясокомбинату Ныо пока не приходилось увольнять сотрудников или отправлять их в принудительные отпуска. Скорее специалистов даже не хватает. По сравнению с сентябрем, октябрем и ноябрем прошлого года оборот компании в этом году вырос почти на пять процентов.
В отношении будущего предприятия больше всего тревожит непоределенность. Будут ли новые ограничения? Когда можно будет свободно передвигаться за пределы Эстонии? Есть много вопросов, на которые производители продуктов питания и напитков хотели бы знать ответы. Однако пока света в конца туннеля не видно.