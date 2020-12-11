Коронавирус мешает работе хлебозавода и пивоварни

«Мы закрыли завод для внешних гостей. По возможности сотрудники отправлены в домашние офисы. В производстве мы разделили смены разных производственных линий. Даже в заводской столовой можно обедать только в одиночестве за столом», - пояснил руководитель пивоваренного завода A Le Coq Тармо Нооп.

Генеральный директор хлебобулочного предприятия Eesti LeivatööstusМай Линнас написала, что у них на производстве царит нетерпимость к появлению на работе с симптомами. Контакты между сотрудниками разных смен сведены к минимуму.

Председатель совета мясокомбината Ныо и директор по продажам Симмо Круустюк также упомянул о подобных мерах. «Нам пришлось рассеять перерывы и сделать их в разное время», - сказал он.

Трийн Кыргмаа, генеральный директор компании Salvest, которая в основном производит супы и консервы, сказала, что сотрудников каждое утро ждет измерение температуры, а в случае даже незначительных отклонений их отправляют на больничный. «Мы не пускаем гостей в дом, а также ограничили передвижение между отделами», - сказала она.

Конечно, во всех четырех компаниях ношение маски также является правилом.

Торты не продаются

Тармо Нооп подтвердил, что 27 процентов оборота A Le Coq связано с сектором HoReCa и трансграничной торговлей, а именно они в настоящее время затормозились.

Поскольку A. Le Coq является биржевым предприятием материнской компании Olvi Group, Нооп не согласился назвать данные о прибыли и обороте за этот год, но заявил, что финансовый результат компании ниже, чем результат прошлого года. Хотя продажи упали, весной он обещал сотрудникам, что никого не уволят, даже если не будет работы.

"Сейчас важнее смотреть в будущее, нежели экономить. Однажды все это закончится, и я бы хотел, чтобы мы были в лучшем составе", - добавил он.

Весной была использована возможность отправить сотрудников в отпуск, а также на неполный рабочий день. «Сейчас мы этого больше не делаем, а все отпуска уже взяты», - сказал Нооп.

Май Линнас тоже не скрывает, что коронакризис повлиял на экономические результаты хлебной отрасли. «Невозможно было предсказать ситуацию, при которой из-за внешних факторов в одночасье изменится потребительские привычки людей и, следовательно, наши объемы продаж», - написала она в ответ на запрос Tartu Postimees.

Поскольку люди стали гораздо реже ходить в гости, чтобы отметить праздники, потребность в тортах уменьшилась. Несколько снизились и объемы продаж готовых блюд. «Поскольку торты и пирожные составляют значительную часть нашего объема производства, влияние на оборот было заметным», - отметила она. Уже в марте-апреле компания уволила 8% сотрудников, то есть 15 человек.

«К сожалению, нам не удалось выполнить задачи, поставленные на ближайший год. Во время пандемии мы можем говорить о снижении товарооборота на 20 процентов», - признала Линнас.

Шашлык в почете