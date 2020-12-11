Пт, 11.12.2020
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Криста Фишер
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  • Порты США и Великобритании утопают в контейнерах: как это повлияет на Эстонию?
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Порты США и Великобритании утопают в контейнерах: как это повлияет на Эстонию?

Konteinerid Hiinas Qinzhou sadamas. Hiina ekspordimaht on pärast koroonakevadet kasvanud ja vabade konteinerite kättesaadavuse ­probleem Hiina konteineriterminalides pole lahenduseni jõudnud.

ФОТО: Zhang Ailin/zumapress.com/Scanpix

Если еще в сентябре-октябре доставка 40-футового морского контейнера из Китая в Эстонию стоила около 2000 долларов, то на сегодняшний день она взлетела до 7500 долларов, пишет dv.ee.

Причина проста – порты США и Великобритании утопают в контейнерах, в то время как в Азии наблюдается их дефицит. Растут и цены на перевозки по железной дороге.

Территория портов-близнецов в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич полностью загружена транспортными контейнерами. Стоят они по шесть штук в высоту, что уже является максимальным количеством, разрешенным правилами безопасности

«Куда бы вы не пошли, контейнеры есть везде, - говорит исполнительный директор американской портовой компании Longon Beach Уэстон Лабар. - То, что здесь происходит – это безумие».

Читайте подробнее на dv.ee.

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