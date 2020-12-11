Порты США и Великобритании утопают в контейнерах: как это повлияет на Эстонию?

Причина проста – порты США и Великобритании утопают в контейнерах, в то время как в Азии наблюдается их дефицит. Растут и цены на перевозки по железной дороге.

Территория портов-близнецов в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич полностью загружена транспортными контейнерами. Стоят они по шесть штук в высоту, что уже является максимальным количеством, разрешенным правилами безопасности

«Куда бы вы не пошли, контейнеры есть везде, - говорит исполнительный директор американской портовой компании Longon Beach Уэстон Лабар. - То, что здесь происходит – это безумие».