Порты США и Великобритании утопают в контейнерах: как это повлияет на Эстонию?

Если еще в сентябре-октябре доставка 40-футового морского контейнера из Китая в Эстонию стоила около 2000 долларов, то на сегодняшний день она взлетела до 7500 долларов, пишет dv.ee.
Причина проста – порты США и Великобритании утопают в контейнерах, в то время как в Азии наблюдается их дефицит. Растут и цены на перевозки по железной дороге.
Территория портов-близнецов в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич полностью загружена транспортными контейнерами. Стоят они по шесть штук в высоту, что уже является максимальным количеством, разрешенным правилами безопасности
«Куда бы вы не пошли, контейнеры есть везде, - говорит исполнительный директор американской портовой компании Longon Beach Уэстон Лабар. - То, что здесь происходит – это безумие».
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