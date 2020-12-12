В условиях гибридного обучения выживет лишь кучка "ботаников"

По всей видимости, министерству образования и заодно столичным градоначальникам кажется, что они приняли соломоново решение. Но только не понимающий особенностей работы учебных заведений может назвать все произошедшее (и продолжающее происходить!) компромиссом. Это не компромисс, а весьма успешная попытка парализовать образовательный процесс.

Мне не очень интересно разбираться в том, кто кому какие сигналы подавал и кто как эти сигналы расшифровал. Налицо неспособность довольно ограниченного круга лиц – премьер-министра, министра образования и отдельных чиновников на местах выработать разумный, логичный и понятный план. Каждому из этих, прошу прощения, танцоров что-то явно мешает. Подозреваю, что не последнюю роль здесь играет желание понравиться своему электорату, а также неготовность принять на себя политическую ответственность за принятое решение.

Не буду перечислять те сигналы, которые подавали в последний месяц населению страны с Тоомпеа, Дома Стенбока, таллиннской горуправы, а также Департамента здоровья. Похоже, одно из самых простых решений в этой и без того очень напряженной ситуации чиновники и политики видят в реорганизации работы школ. Однако в итоге, теперь никто не понимает, в каком режиме будут работать школы на следующей неделе.

Я ничего не имею против гуманной педагогики. Третировать учеников неудовлетворительными оценками – не самый лучший метод. Заставлять и принуждать – это всегда очень непедагогично. Но, простите меня за мои архаичные представления, пускать все на самотек и тешить себя надеждами, что школяры с радостью окунутся в творчество, которое им так настоятельно навязывают – это признак управленческой близорукости. Как только всем таллиннским школьникам торжественно сообщили, что с 12 декабря они отправляются на каникулы, переориентировать их на какую-то виртуальную полезную деятельность вряд ли у кого получится.

Помнится, весной самые IT-продвинутые мои коллеги, подстегиваемые юными экспертами в области образования, радостно потирали руки в предвкушении кардинальных перемен. Свалившаяся на головы школьников лавина технологий и учебных платформ – разумеется, самых передовых и перспективных – очень быстро подавила в этих школьниках и до того весьма робкое желание самообразовываться. Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Теперь пыл энтузиастов дистанционного обучения заметно снизил градус их возбуждения, когда стало очевидно, что контактное обучение на данный момент не имеет реальных конкурентов. До того сдерживаемые тесными стенами школ тинэйджеры, вырвавшись на волю и избавившись от прессинг-контроля преподов, в массе своей стопы свои направили куда угодно, но только не в образовательные интернет-среды.

Следующая неделя, которую лично я не рискну назвать учебной, ярко продемонстрирует, как удастся охватить творчеством подрастающее поколение. Особенно, если учесть, что из всех эффективных инструментов в нашем нехитром наборе остались пряники, да и то – виртуальные. Какому нормальному учителю захочется тратить время и силы на подготовку творческих онлайн-мастерских, видеолекций и прочих образовательных развлечений, когда вероятность того, что интерес к ним у школьников, если и возникнет, то только в случае приступа у последних невероятной скуки?

Я не понимаю, что мешало просто перевести всех на дистант, сопроводив его пожеланием воздержаться от домашних заданий. Очевидно, что и родители, и ученики, и учителя устали от этого режима ожидания эпидемиологического коллапса. Учебный процесс превратился в так называемое гибридное обучение, на выходе которого мы точно не получим блестящих результатов. Начался процесс жесткого естественного отбора, в ходе которого в выигрыше останется небольшая кучка «ботаников» (которые в силу разных обстоятельств продолжают относиться к школьной учебе как к ответственному труду) и полчища юных бездельников, требующих сделать уроки еще увлекательнее и разнообразнее, но при первой же возможности готовых послать нас со своими образовательными технологиями в далекие просторы, куда Макар телят не гонял.