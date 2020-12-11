Переход банка на новую систему вызвал недовольство клиентов

По словам пожелавшего сохранить анонимность клиента (имя известно редакции), в банковских системах происходят сбои почти две недели. «Честно говоря, доводит до белого каления, когда невозможно сделать перевод и системы не работают. Что будет, когда платежи накопятся, но деньги нельзя снять с банковского счета?» - возмущается клиент, решивший из-за неудобств покинуть Luminor.

По словам руководителя по связям с общественностью Luminor Кареля Ханни, крупные сбои были решены в первые дни перехода на новые каналы. «Однако такие серьезные технические изменения неизбежно приведут к различным мелким сбоям», - сказал он. По словам Ханни, некоторые клиенты также из-за изменения системы должны подправить настройки или обновить договоры.

Новая банковская система внесет изменения и в прейскурант. «В основном мы исправили названия услуг и продуктов, частично изменили цены на услуги, убрали продукты и услуги, которые мы больше не предлагаем, и добавили новые продукты и услуги», - пояснил Ханни.