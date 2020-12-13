Анна Тыниссаар: не приучайте детей к потребительскому отношению

В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о воспитанниках детских домов и о процедуре усыновления. В студии присутствуют приемные и попечительские семьи, бывшие детдомовцы, социальные работники и волонтеры.
Руководитель волонтерской организации "Тепло сердец" Анна Тыниссаар, члены которой уже многие годы помогают воспитанникам детских домах, рассказала о типичных ошибках добровольцев.
"Первое и совершенно неправильное поведение волонтера, который попадает в детский дом: "Какие хорошенькие! Классно! Хотите, я вам подарю вот это! А хотите - вот еще и это!" Но первое, что они делают неправильно - они дают детям обещания. Очень часто люди обещают вернуться. Очень часто они дарят дорогие подарки, приучая ребенка к такому пользовательскому, потребительскому отношению", - рассказала Анна Тыниссаар.
Смотрите новый выпуск передачи "Своя правда" под названием "Казенные дети" уже в этот понедельник в 20:25 на телеканале ETV+ .Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.