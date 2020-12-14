Надежда Леоск: связи с биологическими родителями крайне важны

Сегодня в детских домах Эстонии проживают около 800 детей, но усыновить многих из них невозможно, так как их родители не лишены полностью своих прав. Возможно, однако, стать попечительской семьей для такого ребенка. Но это предполагает, что ребенку нужно обеспечить регулярные встречи с его биологическим родителем, что уменьшает число желающих оформить опеку над воспитанником детского дома.

"Эти связи с биологическими корнями крайне важны. Мы в Департаменте социального страхования ежедневно сталкиваемся с взрослыми людьми, которые когда-то были усыновлены и ищут свои корни. Очень печально смотреть на эти моменты, когда по каким-то причинам не получается найти эти связи. Это очень серьезный и эмоционально сложный процесс. Каждому человеку, важно знать, кто он такой. Как они говорят: "Вот я смотрю на себя в зеркало и мне важно знать, почему я выгляжу так, почему я веду себя так, откуда я происхожу?" Это очень важно", - сказала Леоск.