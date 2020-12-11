«Северный поток-2»: строительство возобновлено после годового перерыва

Оператор проекта хранил молчание до 11 декабря

Представители самого "Северного потока-2" отказывались от любых комментариев - как о состоянии дел на стройке, так и о планах компании. И просили "с пониманием" отнестись к тому, что "в сегодняшней ситуации" не могут допустить журналистов на объекты береговой инфраструктуры газопровода в местечке Любмин в Германии - там, где трубы "Северного потока-2" выходят на сушу. Однако во второй половине дня 11 декабря официальный представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG подтвердил немецкому информационному агентству dpa факт возобновления работ.

Перед этим в порту Мукран, где складируются трубы для газопровода, также не давали никаких комментариев. Администрация порта в принципе отказывается впускать на территорию журналистов и не дает интервью.

По неофициальной информации, подобная закрытость может быть обусловлена стремлением скрыть от посторонних глаз - и тем самым вывести из-под возможных санкций США - фирмы, участвующие в завершении проекта. В августе группа американских сенаторов угрожала напрямую администрации порта санкциями за логистическую поддержку газопровода.

Очередное заявление посольства США в Берлине

Чем ближе развязка, тем громче звучат призывы заблокировать строительство, которые раздаются в адрес немецких властей из посольства США в Берлине - при том, что формально правительство Германии не имеет прямого отношения к проекту частных компаний.

В минувшие выходные исполняющая обязанности посла США в Германии в интервью газете Handelsblatt в очередной раз призвала немецкие власти наложить мораторий на строительство газопровода - в качестве сигнала того, что Европа не приемлет "агрессивное поведение России".

Это не первый выпад со стороны посольства США в Берлине в адрес газопровода. Предыдущий американский посол в Германии Ричард Гренелл был ярым противником проекта и неоднократно призывал правительство ФРГ заблокировать строительство.

Как будут завершать Северный поток-2"?

Впрочем, реакция со стороны немецкого министерства экономики и энергетики была стандартной: пресс-секретарь Анна Софи Айхлер заявила в Берлине 7 декабря, что позиции правительства неизменны - "экстерриториальные санкции противоречат международному праву".

А председатель парламентского комитета по экономике Клаус Эрнст из Левой партии в ответном письме исполняющей обязанности американского посла выразил недоумение тем, что "США пытаются защитить европейцев от чего-то, что они не считают угрозой". Любопытно, однако, что в конце сентября Научная служба бундестага пришла к совершенно иному выводу, признав возможные санкции США против подрядчиков "Северного потока-2" не противоречащими международному праву, если они служат защите интересов безопасности Соединенных Штатов.

В среду, 9 декабря, в ходе парламентских бюджетных дебатов председатель фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мюцених призвал готовится к "жесткой конфронтации" - задуматься об эффективных мерах защиты от санкций США. В качестве примера он привел идею правительства федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания о создании специального фонда, под прикрытием которого и будет достроен газопровод.