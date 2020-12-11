Фото и видео ⟩ Подозревают поджог: в доме, признанном памятником культуры, вспыхнул пожар

В Центр тревоги позвонили соседи, которые на втором этаже заметили огонь.

По словам главы группы Пярнуской спасательной команды Тыйво Тим Ныльвака, согласно предварительному осмотру, речь идет о поджоге, поскольку очаги возгорания в доме находятся в нескольких разных местах. Точные обстоятельства этого происшествия будут выяснены в ходе производства.

ФОТО: Merle Rallmann

По словам дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента Виктора Саареметса, пожар на данный момент уже потушен.

На месте были пожарные машины из Пярну и Вяндра, а также добровольцы из Синди, полиция и скорая помощь.

Горевший дом на улице Раудтеэ, 15 с 1998 года является памятником культуры, как хороший образец в Синди функционалистской архитектуры 1930-х годов. Дом был готов 10 сентября 1934 года.