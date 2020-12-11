Пт, 11.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
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  • Подозревают поджог: в доме, признанном памятником культуры, вспыхнул пожар
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Фото и видео ⟩ Подозревают поджог: в доме, признанном памятником культуры, вспыхнул пожар

Сегодня, 11 декабря, в 16.19 спасатели получили вызов в город Синди на улицу Раудтеэ, где горело двухэтажное заброшенное здание, пишет Pärnu Postimees.

В Центр тревоги позвонили соседи, которые на втором этаже заметили огонь. 

По словам главы группы Пярнуской спасательной команды Тыйво Тим Ныльвака, согласно предварительному осмотру, речь идет о поджоге, поскольку очаги возгорания в доме находятся в нескольких разных местах. Точные обстоятельства этого происшествия будут выяснены в ходе производства. 

ФОТО: Merle Rallmann

По словам дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента Виктора Саареметса, пожар на данный момент уже потушен. 

На месте были пожарные машины из Пярну и Вяндра, а также добровольцы из Синди, полиция и скорая помощь. 

Горевший дом на улице Раудтеэ, 15 с 1998 года является памятником культуры, как хороший образец в Синди функционалистской архитектуры 1930-х годов. Дом был готов 10 сентября 1934 года.

ФОТО: Merle Rallmann

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