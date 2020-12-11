Путин о деле Навального: если человек чуть не умер, это не повод сразу возбуждать дело

Президент РФ Владимир Путин заявил, комментируя отсутствие уголовного дела по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального, на прошедшей накануне встрече с Советом по правам человека (СПЧ), что "если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело", пишет Newsru.
Отвечая журналисту Николаю Сванидзе на вопрос, могут ли в России открыть уголовное дело из-за произошедшего, президент РФ отметил, что проверка по ситуации с оппозиционером проводится, но в рамках уголовного дела в России это сделать невозможно, поскольку нет материалов в достаточном количестве, в частности, от немецкой стороны, передает "Интерфакс".
"Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов", - сказал Путин, согласно опубликованной на сайте Кремля стенограмме.
Он отметил, что прокуратура РФ неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования.
"А по большому счету надо бы допустить наших специалистов, о чем я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы. Наши готовы приехать за границу - и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает", - сказал Путин.
Он напомнил, что Россия пригласила специалистов к себе. "К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?" - отметил президент.
Журналисты обратили внимание, что президент снова не назвал Навального по имени, только - "известным фигурантом".
Навальный впал в кому 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а затем перевезли на лечение в Берлин. 2 сентября правительство Германии, ссылаясь на исследование военных экспертов, объявило, что оппозиционера отравили ядом из группы "Новичок".
6 октября ОЗХО заявила, что Навального отравили ядом, аналогичным по характеристикам "Новичку", но который не числится в списках запрещённых химических веществ. Организация уточнила, что найденное вещество похоже на два типа "Новичка", которые внесли в список после отравления Скрипалей.