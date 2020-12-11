Путин о деле Навального: если человек чуть не умер, это не повод сразу возбуждать дело

Отвечая журналисту Николаю Сванидзе на вопрос, могут ли в России открыть уголовное дело из-за произошедшего, президент РФ отметил, что проверка по ситуации с оппозиционером проводится, но в рамках уголовного дела в России это сделать невозможно, поскольку нет материалов в достаточном количестве, в частности, от немецкой стороны, передает "Интерфакс".

"Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов", - сказал Путин, согласно опубликованной на сайте Кремля стенограмме.

Он отметил, что прокуратура РФ неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования.

"А по большому счету надо бы допустить наших специалистов, о чем я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы. Наши готовы приехать за границу - и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает", - сказал Путин.

Он напомнил, что Россия пригласила специалистов к себе. "К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?" - отметил президент.

Журналисты обратили внимание, что президент снова не назвал Навального по имени, только - "известным фигурантом".

Навальный впал в кому 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а затем перевезли на лечение в Берлин. 2 сентября правительство Германии, ссылаясь на исследование военных экспертов, объявило, что оппозиционера отравили ядом из группы "Новичок".