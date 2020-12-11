Опасные игры: пятеро детей запустили фейерверк на льду озера

По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Спасательного департамента Арви Уусталу, дети запустили фейерверк на льду и затем направились в сторону берега. «На месте была полиция. Когда спасатели приехали, никого уже на льду не было и никто не провалился», - сказал Уусталу.

Утром Спасательный департамент прислал пресс-сообщение, в котором упоминал, что упавший в ледяную воду человек теряет способность двигаться через 10-15 минут, дети еще быстрее. «Без вспомогательных средств и посторонней помощи очень сложно самому выбраться на берег», - написал департамент.

Арви Уусталу рекомендует родителям поговорить дома с детьми о рисках, связанных с выходом на лед. «На данный момент толщина льда непредсказуема, в некоторых местах он может быть достаточно толстым. В другом месте, где есть источники или проточная вода, и кажется, все все безопасно, можно легко провалиться под лед, - сказал Уусталу. - Морозов не было достаточно долго. Также прогнозируется, что погода станет еще теплее, а лед станет еще более хрупкими в ближайшие дни».

Уусталу добавил, что во многих местах выход на лед является опасным, поэтому спасатели скорее вообще не рекомендуют людям выходить на лед.

При выходе на лед рыбаки должны всегда использовать защитное снаряжение, например, спасательные жилеты и ледорубы.

Если заметите в водоеме попавшего в беду человека, скорее звоните по номеру 112.

На выходных спасатели Южной Эстонии будут патрулировать водоемы с тонким льдом, чтобы предотвратить несчастные случаи и при необходимости призвать людей к порядку.