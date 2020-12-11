Норвегия угрожает закрыть свои воды для рыболовных судов ЕС и Великобритании

Норвегия, страна, не входящая в ЕС, имеет соглашение с ЕС по вопросам рыболовства с 1980 года, но с выходом Великобритании из блока его условия необходимо пересмотреть.

"Переговоры с ЕС и Великобританией по соглашению о рыболовстве 2021 года зашли в тупик,

так как были задержки в переговорах по Брекзиту между двумя сторонами и в вопросах рыболовства", - сказал министр рыболовства Эмиль Ингебригтсен.

"Неизвестно, завершатся ли эти переговоры к концу этого года.

Если у нас не будет соглашения до 1 января, мы не откроем норвежскую экономическую зону для рыболовных судов ЕС и Великобритании", - предупредил министр.

Соглашение между Норвегией и ЕС предусматривает взаимный доступ к рыболовным водам.

В сентябре Норвегия и Великобритания объявили о подписании двустороннего соглашения, предусматривающего ежегодные переговоры о квотах.

Ингебригтсен отметил, что Осло и Брюссель договорились начать переговоры по аналогичному соглашению в следующем году.

"Мы давно говорили ЕС, что хотим трехстороннего соглашения, поэтому мяч сейчас на поле ЕС", - добавил он.