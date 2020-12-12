В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов движения Black Lives Matter
В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter. Инцидент произошел на Манхеттене, пишет РБК.
Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси.
Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, не пыталась скрыться с места ДТП. Она задержана, ее допрашивают. Полиция расценила ее действия как непреднамеренные.
По данным телеканала NBC, в демонстрации участвовали около 40-50 человек,
В результате произошедшего пострадали по меньшей мере шесть человек. В полиции сообщили, что угрозы жизни пострадавшим нет. О степени их травм пока не сообщается.
BREAKING MOMENT CAPTURED: A woman driving BMW car plows into crowd and injured multiple #BlackLivesMatter protestors in Manhattan.#NewYork #protest #Manhattan #BLM pic.twitter.com/m4Y2BgdNfK— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 11, 2020