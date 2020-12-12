В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов движения Black Lives Matter

Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, не пыталась скрыться с места ДТП. Она задержана, ее допрашивают. Полиция расценила ее действия как непреднамеренные.

По данным телеканала NBC, в демонстрации участвовали около 40-50 человек,