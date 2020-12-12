Сб, 12.12.2020
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Трийн Терамяэ
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В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов движения Black Lives Matter
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Полиция на Манхэттене

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter. Инцидент произошел на Манхеттене, пишет РБК.

Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, не пыталась скрыться с места ДТП. Она задержана, ее допрашивают. Полиция расценила ее действия как непреднамеренные.

По данным телеканала NBC, в демонстрации участвовали около 40-50 человек,

В результате произошедшего пострадали по меньшей мере шесть человек. В полиции сообщили, что угрозы жизни пострадавшим нет. О степени их травм пока не сообщается.

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