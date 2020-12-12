Сб, 12.12.2020
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Криста Фишер
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  • Одна из больниц Эстонии запретила ношение личных защитных масок в здании больницы
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Одна из больниц Эстонии запретила ношение личных защитных масок в здании больницы

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ФОТО: Kristjan Teedema

Клиника Тартуского университета запретила ношение личных защитных масок в здании больницы: теперь в медицинском учреждении можно пользоваться лишь хирургической маской, которую можно взять сразу при входе в клинику, предварительно продезинфицировав руки, передает портал новостей Rus.ERR.

В больнице считают, что подобные меры помогут предотвратить распространение вируса внутри помещения и обеспечат защиту сотрудников и пациентов.

"Маски, которые предоставляет больница, по своим защитным свойствам соответствуют установленным европейским стандартам. Когда пациент приходит в своей личной маске, то мы ничего не знаем об уровне ее защиты и том, как долго он пользовался ей", -  объясняет врач инфекционного контроля Клиники Тартуского Университета Пирет Митт.

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