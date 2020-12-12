Одна из больниц Эстонии запретила ношение личных защитных масок в здании больницы

Клиника Тартуского университета запретила ношение личных защитных масок в здании больницы: теперь в медицинском учреждении можно пользоваться лишь хирургической маской, которую можно взять сразу при входе в клинику, предварительно продезинфицировав руки, передает портал новостей Rus.ERR.
В больнице считают, что подобные меры помогут предотвратить распространение вируса внутри помещения и обеспечат защиту сотрудников и пациентов.
"Маски, которые предоставляет больница, по своим защитным свойствам соответствуют установленным европейским стандартам. Когда пациент приходит в своей личной маске, то мы ничего не знаем об уровне ее защиты и том, как долго он пользовался ей", - объясняет врач инфекционного контроля Клиники Тартуского Университета Пирет Митт.