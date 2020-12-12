Ребенок есть, но для государства его нет: как новорожденный остался без медстрахования

Сотрудница Службы поддержки предложила мне посмотреть на сайте полиции условия, на которых можно подавать ходатайство. Я не успела возразить, что подходящего пункта в условиях нет, как получила рекомендацию забронировать время и посетить для консультации бюро департамента (и это в то время, когда из-за коронавируса призывают в бюро не ходить). После моего упоминания о той самой поправке в законе, я все-таки получила подтверждение, что на этом основании ходатайство подавать можно.

Марина Кадак сообщила, что поскольку сейчас у ребенка есть постоянное право на жительство, родители могут подать ходатайство о получении гражданства Эстонии для него на основании части 4¹ статьи 13 Закона о гражданстве, но следует выполнить ряд условий. «При дополнительной проверке данных выяснилось, что отец ребенка является двойным гражданином Литвы и России, но в Департаменте полиции и погранохраны он задокументирован как гражданин Литвы, а гражданство России указано у него вторым гражданством в Регистре народонаселения», – сказала она.

То есть родители могут подать соответствующее ходатайство в Департамент полиции и погранохраны, но они по-прежнему должны учесть, что решение правительства Эстонии о получении гражданства ребенком по закону вступит в силу только тогда, когда будет подтверждено документально, что ребенок не имеет гражданства России или Литвы.

«Данный случай является редким и сложным, учитывая разные гражданства и статусы родителей ребенка, и мы признаем, что объяснения, данные по нашему инфотелефону членам семьи, а также позвонившему от имени семьи журналисту, не были достаточными, так как на сайте департамента, куда направили позвонившего журналиста, нет информации, которая давала бы полный ответ о таком казусе, – сказала Кадак. – С нашей стороны следовало предпринять более конкретные шаги, чтобы лучше помочь семье в данной ситуации, взять контакты людей и лучше проконсультировать родителей. Мы проведем дополнительное консультирование наших сотрудников инфотелефона во избежание недоразумений и для оказания более быстрой помощи семьям, у которых может сложиться похожая ситуации при рождении ребенка».

Чтобы ребенок не остался без медстрахования, нужно учитывать нюансы

Если один из родителей без гражданства и второй – гражданин третьей страны (не ЕС), то проблемы при автоматическом оформлении вида на жительство не возникает, вид на жительство оформляется по родителю, у которого есть вид на жительство.

Но если один из родителей без гражданства и имеет вид на жительство в Эстонии, а второй – гражданин ЕС, у которого нет права на жительство в Эстонии, то для того, чтобы ребенок получил вид на жительство или право на жительство, сначала родителям надо решить вопрос с гражданством ребенка, так как от этого зависит, по какому закону – об иностранцах или гражданине ЕС – есть основание оформлять соответствующий вид или право на жительство.

Если у кого-либо возникнет ситуация, решение которой требует персонального подхода, то лучше и быстрее сотрудники департамента ответят, если по э-почте изложить на удобном для заявителя языке суть ситуации, указав свои личные и контактные данные и выслать письмо на адрес ppa@politsei.ee. В таких случаях вопросы рассматриваются персонально, у человека могут запросить дополнительную информацию, документы, назначить консультацию с миграционным консультантом или другим чиновником.

Источник: Департамент полиции и погранохраны