Ребенок есть, но для государства его нет: как новорожденный остался без медстрахования

- Серый паспорт стал источником небывалой путаницы
- Больничная касса сама внести данные не может
- По отношению к родителям действуют разные законы
- Журналист провел эксперимент
Жительница Маарду Ольга Боцман родилась и живет в Эстонии, но является лицом без гражданства. В августе этого года появился на свет ее сын Роман. Отец ребенка — проживающий в Эстонии гражданин Литвы. У Ольги право на единоличную опеку над ребенком. Она зарегистрировала новорожденного по месту жительства и не ждала никаких подвохов.
«В сентябре я позвонила семейному врачу, чтобы записать сына на осмотр, и мне сообщили, что у него нет медстрахования, – рассказывает Ольга. – То есть у меня медстраховка по ребенку есть, а у него ее нет. Как такое вообще возможно?»
Она связалась с Больничной кассой и, по ее словам, ей сообщили, что это, вероятно, какая-то ошибка и через несколько дней данные будут внесены и все будет в порядке. Ольга со спокойной душой пошла к семейному врачу, но уже на приеме оказалось, что медстраховка у сына так и не появилась.
Ребенок есть, но его нет
Боцман повторно позвонила на инфотелефон Больничной кассы, где ей уже сказали, что Роман по-прежнему не внесен в регистр и ей надо обратиться в Департамент полиции и погранохраны. «Я позвонила в Службу поддержки клиентов департамента, они не нашли личный код сына в своей базе данных. Я обратилась в Регистр народонаселения, где мне сказали, что для получения медстраховки нужен вид на жительство, – говорит она. – Я вновь позвонила в полицию и спросила, как мне получить вид на жительство, на что мне ответили, что поскольку отец ребенка – гражданин Литвы, нужно идти в литовское посольство и оформлять паспорт для ребенка, а потом уже обращаться к ним».
В посольстве Литвы, куда она обратилась в октябре, сразу предупредили, что документ будет готов не раньше декабря. «Я позвонила в Больничную кассу и спросила, что мне делать в такой ситуации, поскольку до декабря мой ребенок остается без медстраховки. Мне сказали, что медицинское обслуживание все-таки есть, но нет льготных рецептов. Проблема в том, что мой сын нуждается в спецпитании, которое я вынуждена сейчас покупать без скидки: вместо 2,50 евро тратить 170 евро», – негодует она.
Тогда Ольга направилась в Департамент полиции и погранохраны, чтобы выяснить, почему она ради медстраховки вынуждена получать для ребенка гражданство Литвы, хотя поправка, внесенная в законодательство в феврале этого года (речь идет о части 4¹ статьи 13 Закона о гражданстве), позволяет ей в случае отказа от литовского гражданства ходатайствовать об эстонском гражданстве для сына. «В департаменте мои документы просмотрели и удивились, что дочка на меня записана (старшая дочь Ольги – гражданка Эстонии – прим. ред.), а сын нет. Я до сих пор не понимаю, как такое может быть, что я родилась в Эстонии, нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, мне выплачивают пособие и у меня медстраховка по ребенку, а у самого ребенка медстраховки нет, – возмущается она. – В итоге сотрудница департамента сказала, что раз я уже подала ходатайство в посольство Литвы, мне надо будет потом уже с готовым паспортом прийти к ним и подавать ходатайство о праве для ребенка на проживание в Эстонии».
Прецедентный случай
На сайте Больничной кассы говорится, что для получения медстрахования для ребенка нет необходимости подавать заявление: если местожительство ребенка зарегистрировано в Регистре народонаселения Эстонии, страховка вступает в силу автоматически.
Руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба заверила, что проблема не связана с регистрацией ребенка. «Ольга Боцман обращалась в Регистр народонаселения с данной проблемой и ей были даны рекомендации относительно того, как решить ее вопрос с другими государственными учреждениями», – сказала она.
Cлучаев, когда внесенные в Регистр народонаселения данные ребенка долгое время не отображались для нескольких учреждений, в практике Таллиннского ЗАГСа не было.
То, что с регистрацией ребенка нет никаких проблем, подтвердила и глава Таллиннского отдела записи актов гражданского состояния Ингрид Саревет. «Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния зарегистрировал рождение Романа Боцмана 3 сентября 2020 года и данные ребенка были занесены в эстонский Регистр народонаселения, – сообщила она. – По закону родители обязаны в течение года определить гражданство ребенка или подать ходатайство на вид на жительство. Общий принцип в том, что пребывание ребенка в Эстонии надо узаконить при первой возможности, но не позже, чем в течение одного года, и до тех пор в Регистре народонаселения статус ребенка будет "в ожидании", что в таких случаях является обычным делом».
Саревет уточнила, что в конце октября Департамент полиции и погранохраны обращался в таллиннский ЗАГС в связи с тем, что данные Романа Боцмана не отражаются в Регистре народонаселения. «Мы проверили данные ребенка и подтвердили, что с нашей стороны с данными все в порядке – рождение ребенка зарегистрировано, в Регистре народонаселения отображены отношения родителей, местожительство, право на опеку и прочие данные», – отметила она.
По словам Саревет, им неизвестна причина возникшей проблемы, но об этом инциденте оповещено Министерство внутренних дел. «Поскольку данные ребенка не отображаются в различных учреждениях, скорее вопрос в технической проблеме, которая касается обмена данными», – предположила она.
На вопрос, приходилось ли им сталкиваться с подобным раньше, она ответила, что случаев, когда внесенные в Регистр народонаселения данные ребенка долгое время не отображались для нескольких учреждений, в их практике не было.
Когда сама Ольга Боцман обращалась в МВД, она получила короткий ответ: «Связанная с данными вашего ребенка проблема возникла по причине, что вы не пожелали при регистрации рождения внести в Регистр народонаселения в данные ребенка литовское гражданство».
Но как же один год, который, как утверждает ЗАГС, есть у родителей? По словам советника по коммуникациям Министерства внутренних дел Керсти Рингметс, согласно части 4 статьи 24 Закона об актах гражданского состояния, при регистрации рождения ребенка, который является гражданином страны–члена Европейского союза, в Регистр народонаселения гражданство ребенка вносится на основании заявления родителей.
«Если при регистрации рождения не выбирается гражданство ребенка, в течение одного года следует предоставить паспорт ребенка для внесения гражданства в Регистр народонаселения, – сказала Рингметс. – Конечно, необычно, когда в Регистре народонаселения отметка "в ожидании" сохраняется до того, как ребенку исполнится год. Как правило, для внесения в регистр гражданства иностранный паспорт ребенка предоставляется значительно раньше».
Советник по коммуникациям МВД отметила, что в данном случае родители не захотели вносить в регистр данные о литовском гражданстве, поскольку хотели ходатайствовать для сына о гражданстве ЭР. «Поскольку у ребенка по рождению есть право на литовское гражданство, для получения гражданства Эстонии следует предоставить документ об отказе от литовского гражданства, – сказала она. – А для того, чтобы в Регистр народонаселения внести литовское гражданство, нужно предоставить литовский паспорт».
Почему ребенок не виден в базе данных, в результате чего у него отсутствует медицинское страхование, Рингметс не прокомментировала и порекомендовала обратиться с этим вопросом в Больничную кассу.
Постфактум компенсации нет
По словам пресс-секретаря Больничной кассы Маргариты Купченковой, они не видят Романа в регистре, а сами внести его данные не могут. «Это вопрос скорее к Департаменту полиции и погранохраны. Ребенок застрахован, если его гражданство определено и, соответственно, он постоянно проживает в Эстонии, имеет разрешение на временное проживание или право на проживание, – объясняет она. – Страхование возникает, когда имя, место жительства в Эстонии и другие необходимые данные были внесены в Регистре народонаселения и подтверждены. Мы эти данные получаем автоматически, поэтому сами ничего сделать не можем».
Купченкова сказала, что им очень жаль, что сложилась такая ситуация, но есть определенные основания для получения медстрахования - местожительство в Эстонии и статус постоянного жителя, или наличие срочного вида на жительство, или право на жительство. «Цель этого в том, чтобы обеспечить всем людям доступ к страхованию на одинаковых основаниях», - уточнила она.
По ее словам, в данном случае родители зарегистрировали местожительство ребенка в Эстонии, но отсутствовали данные, которые позволяли бы занести ребенка в Регистр народонаселения, поэтому не появилось и медстрахование.
Больничная касса отметила, что человек, у которого нет медстрахования, все-таки может получить необходимую медпомощь в любом эстонском медучреждении или у семейного врача. Правда, эта помощь будет платной. Врач также может выписать рецепт, но для незастрахованного человека нельзя назначить действующие с рецептами льготы (именно поэтому спецпитание для ребенка обходится для Ольги в 170 евро). Но незастрахованные люди могут для получения неотложной помощи обратиться в отделение экстренной медицинской помощи больницы, за это платить не придется.
На вопрос, можно ли в подобной ситуации, когда ребенок Ольги будет внесен в базу данных и будет доказано, что он имел и имеет право на медстрахование, подать ходатайство на компенсацию купленного ранее по полной цене спецпитания, Больничная касса ответила, что они не компенсируют постфактум расходы на медуслуги и лекарства для незастрахованного человека.
Дело в нюансах
По словам главного эксперта бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марины Кадак, статус «без определенного гражданства» человек сам себе выбрать не может. Его можно назначить, только если будет доказано, что у лица, в данном случае ребенка, по рождению нет права на гражданство какого-либо государства.
Поскольку родители ребенка имеют право и вид на жительство разных видов, по отношению к ним действуют разные законы.
Кадак сказала, что если бы родители определили ребенка гражданином Литвы, он получил бы автоматическое срочное право на жительство вместе с регистрацией места жительства, которое оформило бы местное самоуправление. Если бы родители подтвердили, что у ребенка нет по рождению права на гражданство какого-либо государства, здесь можно было бы исходить как из Закона о гражданине ЕС, так и из Закона об иностранцах, и в этом случае родителям было бы необходимо выбрать, из какого из этих законов исходить: хотят ли они оформить ребенку срочное право на жительство как члену семьи гражданина ЕС по отцу или хотят применить по отношению к нему Закон об иностранцах - и в этом случае можно было бы оформить по матери вид на жительство постоянного жителя Эстонии.
«Сложность данного казуса состоит в том, что родители ребенка имеют право и вид на жительство разных видов и по отношению к ним действуют разные законы. Кроме того, что один родитель живет в Эстонии на основании права на жительство, а другой – на основании вида на жительство, еще более сложным сделало эту ситуацию обстоятельство, что на момент рождения ребенка у родителей были разные статусы – один родитель является постоянным жителем Эстонии, другой являлся временным жителем», – объясняет Кадак.
По ее словам, поскольку у отца ребенка, гражданина ЕС, на момент рождения ребенка было срочное право на жительство, чтобы установить, может ли ему оформить срочное право на жительство Департамент полиции и погранохраны (если ребенок определен как член семьи гражданина ЕС) или местное самоуправление (если ребенок – гражданин ЕС), было важно со стороны родителей определить гражданство ребенка – от этого зависело, в какую базу данных следует занести срочное право на жительство ребенка. «Департамент полиции и погранохраны не имеет правового основания для занесения срочного права на жительство новорожденного ребенка, являющегося гражданином ЕС, в свой регистр», – уточнила Кадак.
Право по отцу
Если при оформлении срочного права на жительство по отцу значение имеет гражданство ребенка, при оформлении постоянного права на жительство определение гражданства решающим не является.
«Часть 3 статьи 40 Закона о гражданине ЕС гласит, что несовершеннолетний ребенок гражданина ЕС, который родился в Эстонии или который приезжает сюда для проживания, получает постоянное право на жительство, если у его родителя есть постоянное право на жительство; либо по части 3 той же статьи несовершеннолетний ребенок гражданина ЕС получает постоянное право на жительство, если его родитель зарегистрирует свое постоянное право на жительство, – поясняет Кадак. – В Законе о гражданине ЕС нет ограничений, по которым для применения этих пунктов ребенок был бы должен иметь гражданство страны-члена ЕС, то есть гражданство ребенка для применения данных положений значения не имеет».
Поскольку 6 ноября отец ребенка получил постоянное право на жительство в Эстонии, аналогичное право без определения гражданства 10 ноября удалось оформить и ребенку. «Если бы на момент рождения ребенка у обоих родителей был одинаковый статус, можно было бы сразу оформить ребенку постоянное право на жительство по отцу, вне зависимости от того, определено ли гражданство ребенка или нет», – заключает Кадак.
Но почему изначально Департамент полиции и погранохраны совсем не видел ребенка в своей базе данных, хотя ЗАГС его данные в регистр внес? «Рождение ребенка было занесено в Регистр народонаселения, но это не равняется регистрации срочного права на жительство, – говорит Кадак. – Так как речь идет о двух разных базах данных, до того, как занести данные в одну или другую базу данных, надо было выяснить, на каких правовых основаниях и какое учреждение должно это сделать».
По ее словам, для того, чтобы находить в будущем решения подобным сложным казусам быстрее, нa этой неделе прошла встреча между представителями разных учреждений, чтобы решить, какому учреждению, как и на каких правовых основаниях следует оформлять соответствующее срочное право на проживание родившемуся в Эстонии ребенку гражданина ЕС в случае, если родители ребенка не приняли решение о гражданстве ребенка.
«Чтобы избежать подобных ситуаций, когда дети оставались бы без срочного права на жительство по причине отказа родителей об определении ребенку гражданства, было принято решение, что при регистрации рождения чиновники местного самоуправления будут впредь уточнять у родителей причины, почему не было выбрано гражданство, и фиксировать это при регистрации рождения, – сказала Марина Кадак. – Родителей будут информировать о необходимости приведения данных о гражданстве ребенка в порядок и Департамент полиции и погранохраны будет заносить в свою базу данных соответствующую информацию о праве вида на жительстве без определения гражданства – статус гражданства будет указан как "неизвестный"».
А как же поправка в законе?
Как уже упоминалось ранее, Ольга Боцман не выбрала для своего сына литовское гражданство, поскольку планировала в связи с новой поправкой в Законе о гражданстве ходатайствовать для ребенка об эстонском гражданстве. Но, по ее словам, операторы инфотелефона Департамента полиции и погранохраны давали противоречивую информацию, а некоторые даже утверждали, что у ее сына нет оснований получить гражданство.
Rus.Postimees решил провести эксперимент: поскольку на сайте полиции нет упоминаний о поправке в Закон о гражданстве, журналист сама позвонила в Службу поддержки департамента на номер 6123000 и описала ситуацию семьи Боцман (один родитель – лицо без гражданства, но с постоянным видом на жительство в Эстонии, другой родитель – иностранный гражданин) и спросила, можно ли в таком случае ходатайствовать об эстонском гражданстве для их ребенка.
Сотрудница Службы поддержки предложила мне посмотреть на сайте полиции условия, на которых можно подавать ходатайство. Я не успела возразить, что подходящего пункта в условиях нет, как получила рекомендацию забронировать время и посетить для консультации бюро департамента (и это в то время, когда из-за коронавируса призывают в бюро не ходить). После моего упоминания о той самой поправке в законе, я все-таки получила подтверждение, что на этом основании ходатайство подавать можно.
Марина Кадак сообщила, что поскольку сейчас у ребенка есть постоянное право на жительство, родители могут подать ходатайство о получении гражданства Эстонии для него на основании части 4¹ статьи 13 Закона о гражданстве, но следует выполнить ряд условий. «При дополнительной проверке данных выяснилось, что отец ребенка является двойным гражданином Литвы и России, но в Департаменте полиции и погранохраны он задокументирован как гражданин Литвы, а гражданство России указано у него вторым гражданством в Регистре народонаселения», – сказала она.
То есть родители могут подать соответствующее ходатайство в Департамент полиции и погранохраны, но они по-прежнему должны учесть, что решение правительства Эстонии о получении гражданства ребенком по закону вступит в силу только тогда, когда будет подтверждено документально, что ребенок не имеет гражданства России или Литвы.
«Данный случай является редким и сложным, учитывая разные гражданства и статусы родителей ребенка, и мы признаем, что объяснения, данные по нашему инфотелефону членам семьи, а также позвонившему от имени семьи журналисту, не были достаточными, так как на сайте департамента, куда направили позвонившего журналиста, нет информации, которая давала бы полный ответ о таком казусе, – сказала Кадак. – С нашей стороны следовало предпринять более конкретные шаги, чтобы лучше помочь семье в данной ситуации, взять контакты людей и лучше проконсультировать родителей. Мы проведем дополнительное консультирование наших сотрудников инфотелефона во избежание недоразумений и для оказания более быстрой помощи семьям, у которых может сложиться похожая ситуации при рождении ребенка».
Чтобы ребенок не остался без медстрахования, нужно учитывать нюансы
Если один из родителей без гражданства и второй – гражданин третьей страны (не ЕС), то проблемы при автоматическом оформлении вида на жительство не возникает, вид на жительство оформляется по родителю, у которого есть вид на жительство.
Но если один из родителей без гражданства и имеет вид на жительство в Эстонии, а второй – гражданин ЕС, у которого нет права на жительство в Эстонии, то для того, чтобы ребенок получил вид на жительство или право на жительство, сначала родителям надо решить вопрос с гражданством ребенка, так как от этого зависит, по какому закону – об иностранцах или гражданине ЕС – есть основание оформлять соответствующий вид или право на жительство.
Если у кого-либо возникнет ситуация, решение которой требует персонального подхода, то лучше и быстрее сотрудники департамента ответят, если по э-почте изложить на удобном для заявителя языке суть ситуации, указав свои личные и контактные данные и выслать письмо на адрес ppa@politsei.ee. В таких случаях вопросы рассматриваются персонально, у человека могут запросить дополнительную информацию, документы, назначить консультацию с миграционным консультантом или другим чиновником.
Источник: Департамент полиции и погранохраны