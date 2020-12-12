Соцдемы просят о дистанционном заседании парламента: член фракции контактировал с коронапозитивным

Социал-демократическая фракция Рийгикогу попросила правление Рийгикогу быть готовым к проведению в понедельник дистанционного пленарного заседания, так как во фракции есть депутат, который тесно контактировал с человеком с диагнозом Covid-19, пишет Postimees.
Извещение о тесном контакте с короназитивным член парламента получил во вторник и в понедельник он сдаст тест на коронавирус. Результат должен быть известен к вечеру того же дня.
«Если результат выборки будет положительным, все депутаты от Социал-демократической партии, а также лица, присутствовавшие в зале заседаний 7 и 8 декабря, будут считаться близкими контактами, на которых распространяется обязательство самоизоляции», - пояснил вице-председатель фракции Социал-демократической партии Калви Кыва.
Поскольку Кыва отсутствовал в Рийгикогу после 8 декабря, он подтвердил, что речь идет о нем, но добавил к пояснению: «У меня здоровье в полном порядке».
Кыва сказал, что член Рийгикогу должен иметь возможность выполнять свои полномочия, независимо от того, находился ли он в тесном контакте с инфицированным человеком или нет. «Таково содержание письма», - сослался он на обращение, направленное правлению Рийгикогу.
Так, Кыва попросил правление Рийгикогу быть готовым в случае необходимости созвать заочное заседание Рийгикогу в понедельник, 14 декабря. Единственный вопрос повестки дня заседания - первое чтение проекта постановления об организации референдума о браке.
Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) подчеркнул, что решение о дистанционному заседании примет правление Рийгикогу, и о решении будет объявлено в ближайшее время. «Конечно, не должно быть ситуации, когда Рийгикогу станет недееспособным», - сказал Пыллуаас.
«До тех пор, пока не станет ясен результат анализа тех, кто был в тесном контакте с инфицированным человеком, люди, которые вступили в тесный контакт с инфицированным человеком, также должны быть осторожны и следить за своим здоровьем», - пояснила Эйке Кингсепп, советник по СМИ Департамента здоровья.
Если результат теста окажется положительным, как определить тесные контакты в большом зале Рийгикогу? По словам представителя Департамента здоровья, здесь можно следовать тому же принципу, что и при сидении в автобусе или самолете: это касается тех, кто сидел впереди, позади и рядом с тремя сиденьями; а также тех, кто контактировал с вирусоносителем во фракции, комитетах и в коридорах Рийгикогу.
В конце октября Партия реформ, планировавшая выразить недоверие бывшему министру внутренних дел Марту Хельме, предложила организовать заседание таким образом, чтобы два человека участвовали в нем дистанционно, поскольку члены Рийгикогу Сийм Каллас и Айвар Сыэрд должны были оставаться на карантине как близкие контакты.
Тогда спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сказал, что отсутствие пары членов определенно не является причиной перевода всего Рийгикогу на удаленную работу. Однако, по словам Пыллуааса, была бы веская причина, если бы вся фракция была помещена на карантин, потому что тогда пропорции фракций изменились бы, и это могло бы привести к ситуации, когда результаты голосования могут быть полностью противоположными тем, какими они были бы в обычной ситуации.