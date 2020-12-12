Завтра в самоизоляцию могут отправить весь Рийгикогу: депутат ждет результатов тестирования

Извещение о тесном контакте с короназитивным член парламента получил во вторник и в понедельник он сдаст тест на коронавирус. Результат должен быть известен к вечеру того же дня.

«Если результат выборки будет положительным, все депутаты от Социал-демократической партии, а также лица, присутствовавшие в зале заседаний 7 и 8 декабря, будут считаться близкими контактами, на которых распространяется обязательство самоизоляции», - пояснил вице-председатель фракции Социал-демократической партии Калви Кыва.

Поскольку Кыва отсутствовал в Рийгикогу после 8 декабря, он подтвердил, что речь идет о нем, но добавил к пояснению: «У меня здоровье в полном порядке».

Кыва сказал, что член Рийгикогу должен иметь возможность выполнять свои полномочия, независимо от того, находился ли он в тесном контакте с инфицированным человеком или нет. «Таково содержание письма», - сослался он на обращение, направленное правлению Рийгикогу.

"О необходимости проводить дистанционное заседание мы сообщим правлению Рийгикогу дополнительно, когда станут известны результата на коронавирус", - добавил Кальви Кыва.

Так, Кыва попросил правление Рийгикогу быть готовым в случае необходимости созвать заочное заседание Рийгикогу в понедельник, 14 декабря. Единственный вопрос повестки дня заседания - первое чтение проекта постановления об организации референдума о браке.

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) подчеркнул, что решение о дистанционному заседании примет правление Рийгикогу, и о решении будет объявлено в ближайшее время. «Конечно, не должно быть ситуации, когда Рийгикогу станет недееспособным», - сказал Пыллуаас.

«До тех пор, пока не станет ясен результат анализа тех, кто был в тесном контакте с инфицированным человеком, люди, которые вступили в тесный контакт с инфицированным человеком, также должны быть осторожны и следить за своим здоровьем», - пояснила Эйке Кингсепп, советник по СМИ Департамента здоровья.

Если результат теста окажется положительным, как определить тесные контакты в большом зале Рийгикогу? По словам представителя Департамента здоровья, здесь можно следовать тому же принципу, что и при сидении в автобусе или самолете: это касается тех, кто сидел впереди, позади и рядом с тремя сиденьями; а также тех, кто контактировал с вирусоносителем во фракции, комитетах и ​​в коридорах Рийгикогу.

В конце октября Партия реформ, планировавшая выразить недоверие бывшему министру внутренних дел Марту Хельме, предложила организовать заседание таким образом, чтобы два человека участвовали в нем дистанционно, поскольку члены Рийгикогу Сийм Каллас и Айвар Сыэрд должны были оставаться на карантине как близкие контакты.