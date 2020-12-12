Под Йыхви произошла тройная авария

В пятницу вечером после 22 часов в полицию поступило сообщение о тройной аварии на 162-м километре шоссе Таллинн-Нарва, пишет Postimees.
По предварительным данным, из-за скользкой дороги микроавтобус Iveco столкнулся с ограждением на обочине дороги, сообщил полевой руководитель Йыхвиского отделения полиции.
Ехавший за микроавтобусом Volkswagen Touran попытался остановиться, когда он заметил столкновение, но в него сзади въехала Audi A5, в результате чего Volkswagen столкнулся с микроавтобусом.
Никто не пострадал.
Все водители были трезвы и имели действующие водительские права, и их шины также соответствовали требованиям.