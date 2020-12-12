Сб, 12.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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Под Йыхви произошла тройная авария

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul on Niidu külas toimunud avarii liikluskindlustusjuhtum.

ФОТО: Arved Breidaks

В пятницу вечером после 22 часов в полицию поступило сообщение о тройной аварии на 162-м километре шоссе Таллинн-Нарва, пишет Postimees. 

По предварительным данным, из-за скользкой дороги микроавтобус Iveco столкнулся с ограждением на обочине дороги, сообщил полевой руководитель Йыхвиского отделения полиции.

Ехавший за микроавтобусом Volkswagen Touran попытался остановиться, когда он заметил столкновение, но в него сзади въехала Audi A5, в результате чего Volkswagen столкнулся с микроавтобусом.

Никто не пострадал.

Все водители были трезвы и имели действующие водительские права, и их шины также соответствовали требованиям.

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