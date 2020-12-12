В Эстонии за сутки добавилось еще 760 коронапозитивных, шесть человек умерли

По данным Департамента здоровья, опубликованные утром результаты - 357 новых коронапозитивных - были предварительными, и на самом деле количество инфицированных оказалось значительно выше.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 453,06, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 8,4%.

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 402 человек диагностирована коронавирусная инфекция. 302 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 211 новых положительных результатов теста на коронавирус, а в Тартумаа - 51. В Пярнуском уезде - 18 новых инфицированных, в Вырумаа - 14, в Ляэне-Вирумаа - 12, в Рапласком уезде - 9, в уездах Ляэнемаа и Валгамаа - по 5 новых инфицированных.

По четыре теста дали положительные результаты в уездах Ярвамаа, Пыльвамаа и Вильяндимаа и по три - в уездах Йыгевамаа и Сааремаа. На Хийумаа добавились два новых инфицированных. В 13 случаях положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Под наблюдением Департамента здоровья находится около 28000 человек. Под наблюдением Пыхьяского регионального управления находится более 16,7 тысяч человек, из которых 2 944 инфицированы. Под наблюдением Идаского регионального управления находится более 6 200 человек, из которых 1 510 инфицированы. Под наблюдением Лыунаского регионального управление находится свыше 4 000 человек, из которых 727 инфицированы. Под наблюдением Ляэнеского регионального управления - более 1 000 человек, 190 из которых инфицированы.

По состоянию на утро 12 декабря в больнице находятся 268 пациентов с COVID-19, включая 16 пациентов на контролируемом дыхании. 26 человек были отправлены домой, четыре человека были переведены в другую палату из COVID-отделения и шесть человек были переведены в другую больницу. Открыто 39 новых случаев COVID-19.

За день скончались шесть человек с коронавирусом: 89-летняя женщина, 83-летний мужчина, 78-летний мужчина, 75-летний мужчина, 74-летняя женщина и 68-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 148 человек, инфицированных коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах завершено 985 случаев COVID-19 у 965 человек. По состоянию на 12 декабря выздоровели 10 629 человек. Из них в отношении 8124 человек (76,4%) больничный случай был закрыт, а 2505 человек прошли положительный тест более 28 дней назад (23,6%).