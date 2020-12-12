Объявлены лауреаты архитектурных премий Эстонии в 2020 году. Часть II

Был вручен целый комплект премий, которые можно условно разделить на три группы: премии Союза архитекторов, премии в области архитектуры Капитала культуры и премии Союза дизайнеров интерьера.
В этом году на архитектурные премии было выдвинуто 200 кандидатов. Из них жюри отобрало 70 номинантов, наградами были отмечены 20 лауреатов, в том числе выданы две студенческие премии. Особенностью архитектурных премий 2020 года стал весьма широкий ареал награжденных: в нынешнем году лауреаты представляют многие уголки Эстонии, включая самые отдаленные – от Сааремаа до Нарвы и от Таллинна до Вастселийна, Выру и Валга.
По словам ученого-архитектора Трийн Ояри, в современном мире, вступившем в гонку с техническим прогрессом и климатическим кризисом, ключевыми словами становятся рассредоточенная застройка, энергетическая независимость и полный хозрасчет. Мы вновь открываем для себя такие понятия, как община, работа дома, учеба дома и домашняя еда. «Нам нужны коллективные решения, которые повысили бы качество нашего совместного существования в равной мере для всех, и архитектура играет здесь важную роль», – отметила Ояри.
Премии целевого капитала архитектуры фонда «Капитал культуры Эстонии» в 2020 году
Главная премия в области архитектуры – общий учебно-жилой комплекс Нарвского учебного центра Академии МВД и Нарвского колледжа Тартуского университета
Архитектура: Маркус Каазик, Керстин Кивила, Михкель Меристе, Герт Гуриев, Сийм Тийсвелт, Пирко Вымма (3+1 arhitektid)
Архитектура интерьера: Кади Карманн, Мари Пылд, Ахти Грюнберг, Тынис Калве (T43 Sisearhitektid)
Ландшафтная архитектура: Эдгар Кааре, Прийт Паало, Лаура Мяннамаа (TajuRuum)
Общий учебно-жилой комплекс для Нарвского учебного центра Академии МВД и Нарвского колледжа Тартуского университета – пример деревянной архитектуры. Это крупнейшее в Эстонии публичное здание из дерева, служащее нескольким целям. Кадеты, студенты и сотрудники МВД получили базу для практики и общежитие, а в более широком контексте в Нарве появилось качественное публичное здание и, наконец, современный бассейн. Гостей Нарвы здание неожиданно поражает своей позитивной целостностью. «Строение, к которому предъявляются строгие требования безопасности, средствами ландшафтной архитектуры незаметно вписано в окружающую среду. Подготовлено очень целостное решение. Конечно, не менее важно и символическое значение этого здания – прекрасная архитектура отмечает присутствие в Нарве эстонского государства», – комментирует жюри присуждение главной премии.
Премия за деятельность в области дизайна – Инновационная команда государственного сектора
Задача созданной два года назад при Госканцелярии инновационной команды – сделать общественные услуги в Эстонии более удобными для пользователей и ориентированными на людей, а также помогать в разработке решений конкретных проблем. Помимо инициатив инновационной команды жюри отметило также разностороннее влияние ее деятельности на общество. В отличие от традиционной дизайнерской работы, подразумевающей предложение заказчикам и пользователям готовых решений, члены команды ищут решения вместе с партнерами, одновременно их тренируя и обучая. «Инновационная команда начала с сотрудничества с шестью министерствами, а сегодня она работает со всеми одиннадцатью министерствами Эстонии. Это ли не успех!» – отмечает жюри.
Премия по ландшафтной архитектуре – новый городской центр Элва
Юлле Майсте (AT HOME), Диана Таалфельд (NU Arhitektuur), Анне Саарнийт (ubin pluss), Роомет Хелбре и Таави Кунингас (TEMPT)
Жюри сочло, что новый променад и главная улица Элва – один из самых удачных примеров оформления центров малых городов в рамках программы EV 100. Центр Элва вписывается в городскую структуру, учитывая существующие реалии, подчеркивая лучшие свойства ландшафта и делая их доступными для горожан. Благодаря точечному вмешательству, идеальному для среды малого города, городское пространство улучшено, став теперь более ясным, функциональным и понятным. Новое решение главной улицы вплоть до железнодорожного вокзала усиливает связность пространства. Не каждый малый город Эстонии может похвастаться собственным озером, обновленное городское пространство Элва работает именно на это, и горожане такое решение приняли. «Оживленный городской ландшафт Элва умело и с учетом человеческого измерения соединяет главную улицу города с приозерной центральной площадью», – подчеркивает жюри.
Премия за выставку – выставка «Чудеса из бетона. Инженер-строитель Август Комендант»
Куратор: Carl-Dag Lige
Пространственный дизайн: Томоми Хаяси и Андреа Айнъярв (HGA)
Графический дизайн: Марье Ээльма (Tuumik Stuudio)
Август Комендант – единственная в истории архитектуры и инженерного дела Эстонии звезда международного уровня, талантливый инженер, внесший свой вклад в появление многих архитектурных шедевров позднего модернизма XX века – спроектированные Луисом Каном Художественный музей Кимбелла, институт Солка и лаборатории Ричардса или, например, словно собранный из деталей конструктора «Лего» многоквартирный дом «Хабитат-67», представленный Моше Сафди на выставке «Экспо» в Монреале. «Результатом кропотливой международной исследовательской работы, проводившейся кураторами в течение долгого времени, стала выставка, высветившая до сих пор малоизвестную роль гиганта строительной инженерии Августа Коменданта в эстонской и мировой истории архитектуры XX века», – отмечает жюри. Эстетически впечатляющее оформление выставки подчеркивало уникальность представленного материала.
Премия за реконструкцию – реконструкция конвентского дома Нарвского замка
Калле Веллевоог (JVR), Тийу Труус (Stuudio Truus)
Реконструкция восточного и южного крыльев Нарвского замка – уникальный проект, поскольку мы имеем дело с памятником, который сильно пострадал в войнах и реставрировался десятки лет. Замысел Калле Веллевоога и Тийу Труус достоин XXI века. Добавленные к сохранившемуся новые детали ясно различимы, продуманы на высоком профессиональном уровне, современны, сбалансированы и выполнены с уважением к тому, что осталось. В результате перестройки замок стал для посетителей более понятным, сооружение оборудовано современной техникой с большой деликатностью по отношению к старине, история формирования замка представлена во всей ее аутентичности и многогранности. Жюри высоко оценило консервацию и экспонирование более ранних реставрационных слоев 1970–1980-х годов – ведь они уже стали частью истории.
Премия за деятельность в области архитектуры – Иржи Тинтера, городской архитектор Валга
По мнению жюри, лауреат – редкостный городской архитектор, у которого есть своя миссия и свое видение и который делает гораздо больше, чем предусмотрено его прямыми рабочими обязанностями и временными рамками рабочего дня. Благодаря усилиям Иржи вопросы, связанные с архитектурой и городским строительством в Валга, были заметнее, чем проблемы более крупных городов. В докторской диссертации, защищенной им в конце 2019 года, Иржи рассматривает проблему городов с убывающим населением в более широком контексте. Ту же тему он затрагивает как сокуратор эстонской выставки на Венецианской архитектурной биеннале 2021 года. «Это сильный городской архитектор, самоотверженный труд которого вдохнул новую жизнь в городское пространство Валга и привлек внимание общественности к городам, теряющим население», – добавляет жюри.
Жюри конкурса: архитекторы Эмиль Урбель и Койт Оялийв, архитектор интерьера Маарья Валк-Фалк, ландшафтный архитектор Мерле Карро-Калберг, промышленный дизайнер Мерике Рехепапп, историки архитектуры Лийна Янес и Майт Вяльяс.