Объявлены лауреаты архитектурных премий Эстонии в 2020 году. Часть II

Премия по ландшафтной архитектуре – новый городской центр Элва. ФОТО: Раганар Вутт

Жюри сочло, что новый променад и главная улица Элва – один из самых удачных примеров оформления центров малых городов в рамках программы EV 100. Центр Элва вписывается в городскую структуру, учитывая существующие реалии, подчеркивая лучшие свойства ландшафта и делая их доступными для горожан. Благодаря точечному вмешательству, идеальному для среды малого города, городское пространство улучшено, став теперь более ясным, функциональным и понятным. Новое решение главной улицы вплоть до железнодорожного вокзала усиливает связность пространства. Не каждый малый город Эстонии может похвастаться собственным озером, обновленное городское пространство Элва работает именно на это, и горожане такое решение приняли. «Оживленный городской ландшафт Элва умело и с учетом человеческого измерения соединяет главную улицу города с приозерной центральной площадью», – подчеркивает жюри.

Премия за выставку – выставка «Чудеса из бетона. Инженер-строитель Август Комендант»

Куратор: Carl-Dag Lige

Пространственный дизайн: Томоми Хаяси и Андреа Айнъярв (HGA)

Графический дизайн: Марье Ээльма (Tuumik Stuudio)

Премия за выставку – выставка «Чудеса из бетона. Инженер-строитель Август Комендант» ФОТО: Марье Ээлмаа.

Август Комендант – единственная в истории архитектуры и инженерного дела Эстонии звезда международного уровня, талантливый инженер, внесший свой вклад в появление многих архитектурных шедевров позднего модернизма XX века – спроектированные Луисом Каном Художественный музей Кимбелла, институт Солка и лаборатории Ричардса или, например, словно собранный из деталей конструктора «Лего» многоквартирный дом «Хабитат-67», представленный Моше Сафди на выставке «Экспо» в Монреале. «Результатом кропотливой международной исследовательской работы, проводившейся кураторами в течение долгого времени, стала выставка, высветившая до сих пор малоизвестную роль гиганта строительной инженерии Августа Коменданта в эстонской и мировой истории архитектуры XX века», – отмечает жюри. Эстетически впечатляющее оформление выставки подчеркивало уникальность представленного материала.

Премия за реконструкцию – реконструкция конвентского дома Нарвского замка

Калле Веллевоог (JVR), Тийу Труус (Stuudio Truus)

Премия за реконструкцию – реконструкция конвентского дома Нарвского замка. ФОТО: Калле Веэсаар

Реконструкция восточного и южного крыльев Нарвского замка – уникальный проект, поскольку мы имеем дело с памятником, который сильно пострадал в войнах и реставрировался десятки лет. Замысел Калле Веллевоога и Тийу Труус достоин XXI века. Добавленные к сохранившемуся новые детали ясно различимы, продуманы на высоком профессиональном уровне, современны, сбалансированы и выполнены с уважением к тому, что осталось. В результате перестройки замок стал для посетителей более понятным, сооружение оборудовано современной техникой с большой деликатностью по отношению к старине, история формирования замка представлена во всей ее аутентичности и многогранности. Жюри высоко оценило консервацию и экспонирование более ранних реставрационных слоев 1970–1980-х годов – ведь они уже стали частью истории.

Премия за деятельность в области архитектуры – Иржи Тинтера, городской архитектор Валга

Премия за деятельность в области архитектуры – Иржи Тинтера, городской архитектор Валга ФОТО: Каупо Киккас

По мнению жюри, лауреат – редкостный городской архитектор, у которого есть своя миссия и свое видение и который делает гораздо больше, чем предусмотрено его прямыми рабочими обязанностями и временными рамками рабочего дня. Благодаря усилиям Иржи вопросы, связанные с архитектурой и городским строительством в Валга, были заметнее, чем проблемы более крупных городов. В докторской диссертации, защищенной им в конце 2019 года, Иржи рассматривает проблему городов с убывающим населением в более широком контексте. Ту же тему он затрагивает как сокуратор эстонской выставки на Венецианской архитектурной биеннале 2021 года. «Это сильный городской архитектор, самоотверженный труд которого вдохнул новую жизнь в городское пространство Валга и привлек внимание общественности к городам, теряющим население», – добавляет жюри.