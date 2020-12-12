Банку DNB в Норвегии угрожает гигантский штраф

Орган финансового надзора (FSA) в Осло раскритиковал ненадлежащее соблюдение DNB норвежского Закона о борьбе с отмыванием денег и предупредил банк, что ему грозит административный штраф.

«Возможен штраф, о котором было сообщено DNB, не связанный с подозрениями в отмывании денег или соучастии в отмывании денег» - отметили в банке. Инспекция касается только деятельности DNB в Норвегии.

Предупреждение появилось через год после того, как глава норвежского регуляторного органа раскритиковал банки страны за то, что они не соответствовали правилам, предназначенным для защиты отрасли от отмывания денег. Банком занялись на фоне полицейского расследования, в котором DNB обвинили в отмывании средств путем операций в Намибии для исландской рыболовной компании.

Цена акций DNB упала на 1,9%.