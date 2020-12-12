Кесклинн проводит конкурс на лучшее рождественское убранство

«Мы приняли решение расширить наш ежегодный конкурс рождественских витрин и призвать наряду с предпринимателями Кесклинна принять участие в конкурсе и жителей района, которые украсили окна, двери или фасады домов. Цель конкурса в том, чтобы предприниматели и местные жители помогли создать праздничную атмосферу», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Все желающие принять участие в конкурсе могут до 17 декабря отправить фотографию с рождественским украшением окна, витрины, двери или фасада дома, через страницу Управы района Кесклинн в Facebook или по электронной почте kesklinn@tallinnlv.ee.