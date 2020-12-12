Фото ⟩ В Таллинне у "Русалки" произошло ДТП со смертельным исходом

ДТП произошло вскоре после полуночи на Нарвском шоссе в Таллинне у памятника "Русалка", когда 42-летний мужчина за рулем автомобиля Audi не справился с управлением и врезался в столб дорожного освещения.

Находившийся в машине мужчина получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте. По предварительной информации, скорость автомобиля на момент аварии могла быть выше допустимой.

Прибывшие на место сотрудники полиции пояснили, что погибший водитель был пристегнут ремнем безопасности, а шины автомобиля соответствовали требованиям. Больше в аварии никто не пострадал.

По словам главы кесклиннаского отделения полиции Таллинна Артура Гельвея, даже малейшее превышение скорости может закончиться очень печально.