Фото ⟩ В латвийском магазине Depo вспыхнул пожар: здание горело открытым пламенем, обрушились стены

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (VUGD), вызов поступил 12 декабря в 2.43.

Работы по локализации пожара продолжались и утром. Здание горело открытым пламенем, обрушились стены. Из ближайшего многоквартирного дома эвакуированы жильцы.

ФОТО: https://www.facebook.com/arnis.vonogs

Dzēšanas darbi norisinās no ārpuses, jo ēkai vairākās vietās sabrukušas sienas.

No blakus esošās daudzdzīvokļu ēkas evakuēti iedzīvotāji. Satiksme notikuma vietā slēgta. — VUGD (@ugunsdzeseji) December 12, 2020

Видео: В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo

На месте происшествия работали несколько бригад пожарных, присутствовали и представители владельцев магазина.

В компании заявляют, что создана внутренняя рабочая группа, которая участвует в устранении последствий пожара. Компания сотрудничает с ответственными государственными учреждениями, чтобы выяснить причину пожара.

Компания Depo DIY была зарегистрирована в 2004 году, ее уставный капитал составляет 7 501 006 евро. В 2019 году оборот концерна Depo DIY составил 321,149 млн евро, а прибыль - 11,298 млн евро.

ФОТО: Скриншот с Twitter VUGD

ФОТО: Скриншот с Twitter VUGD