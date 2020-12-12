Фото ⟩ В латвийском магазине Depo вспыхнул пожар: здание горело открытым пламенем, обрушились стены

В латвийском городе Резекне на полной площади 3500 кв. м горел магазин строительных товаров Depo. Пострадавших в пожаре нет, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на представителя владельца магазина Depo DIY.
Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (VUGD), вызов поступил 12 декабря в 2.43.
Работы по локализации пожара продолжались и утром. Здание горело открытым пламенем, обрушились стены. Из ближайшего многоквартирного дома эвакуированы жильцы.
Dzēšanas darbi norisinās no ārpuses, jo ēkai vairākās vietās sabrukušas sienas.— VUGD (@ugunsdzeseji) December 12, 2020
No blakus esošās daudzdzīvokļu ēkas evakuēti iedzīvotāji. Satiksme notikuma vietā slēgta.
Видео: В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo
На месте происшествия работали несколько бригад пожарных, присутствовали и представители владельцев магазина.
В компании заявляют, что создана внутренняя рабочая группа, которая участвует в устранении последствий пожара. Компания сотрудничает с ответственными государственными учреждениями, чтобы выяснить причину пожара.
Компания Depo DIY была зарегистрирована в 2004 году, ее уставный капитал составляет 7 501 006 евро. В 2019 году оборот концерна Depo DIY составил 321,149 млн евро, а прибыль - 11,298 млн евро.
Латвийская сеть Depo открыла свой первый магазин в Таллинне в середине октября.