Сб, 12.12.2020
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Юлле Харью
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  • В латвийском магазине Depo вспыхнул пожар: здание горело открытым пламенем, обрушились стены
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Фото ⟩ В латвийском магазине Depo вспыхнул пожар: здание горело открытым пламенем, обрушились стены

ФОТО: https://www.facebook.com/jurisjsp

В латвийском городе Резекне на полной площади 3500 кв. м горел магазин строительных товаров Depo. Пострадавших в пожаре нет, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на представителя владельца магазина Depo DIY.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (VUGD), вызов поступил 12 декабря в 2.43.

Работы по локализации пожара продолжались и утром. Здание горело открытым пламенем, обрушились стены. Из ближайшего многоквартирного дома эвакуированы жильцы.

ФОТО: https://www.facebook.com/arnis.vonogs

Видео: В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo

На месте происшествия работали несколько бригад пожарных, присутствовали и представители владельцев магазина.

В компании заявляют, что создана внутренняя рабочая группа, которая участвует в устранении последствий пожара. Компания сотрудничает с ответственными государственными учреждениями, чтобы выяснить причину пожара.

Компания Depo DIY была зарегистрирована в 2004 году, ее уставный капитал составляет 7 501 006 евро. В 2019 году оборот концерна Depo DIY составил 321,149 млн евро, а прибыль - 11,298 млн евро.

ФОТО: Скриншот с Twitter  VUGD

ФОТО: Скриншот с Twitter  VUGD

Латвийская сеть Depo открыла свой первый магазин в Таллинне в середине октября.

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